Video: 12G-SDI Dante-Konverter von Aja

Nick Rashby erläutert, wie der Konverter Dante-12GAM hilft, Audio einfach in ein Dante-Audionetzwerk und SDI-Umgebungen einzubetten – und daraus zu entfernen.

Dieser neue 12G-SDI Dante Audio Embedder/Disembedder Mini-Konverter vereint die Kernfunktionalität der openGear OG-Dante-12GAM-Karte von Aja Video Systems in einem Gehäuse – einschließlich eines LCD-Displays mit Bedientasten. Er optimiert hybride IP-Workflows und ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen SDI-Quellen und -Zielen mit eingebettetem Audio zum/vom Dante-Audio-Ökosystem, mit zusätzlicher Unterstützung von AES67 und SMPTE ST 2110-30.







Dante-12GAM bietet Disembed und Embed von je 16 Audiokanälen, für bis zu 32 IP-Audiokanäle, mit der Option, diese Kapazität über Dante-12GAM-TR-LC und Dante-12GAM-TR-BNC auf 64 Kanäle über Glasfaser oder BNC zu erweitern.

Dante-12GAM wird in Kürze über das weltweite Händlernetz von Aja für 2.295 US-Dollar (UVP) erhältlich sein.

Nick Rashby erläutert: »Da die Nachfrage nach Dante weiter steigt, müssen Profis in der Lage sein, Audio einfach in ein Dante-Audionetzwerk und ältere SDI-Umgebungen einzubetten und daraus zu entfernen. Dante-12GAM erfüllt nicht nur diesen Bedarf, sondern ist auch das erste seiner Art, das eine LC-Glasfaseroption bietet. Es vereint alle Funktionen unseres OG-Dante-12GAM-Audio-Embedder/Disembedder in einem Mini-Konverter-Formfaktor, um eine Reihe von Außen- und Mobilanwendungen zu unterstützen.«

