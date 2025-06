Logic Pro: Beatmaking auf Mac und iPad

Eine verbesserte Komponententrennung und neue Funktionen wie Flashback Capture sollen die Produktion von Hip-Hop und elektronischer Musik auf ein neues Niveau heben.

Apple hat Updates für Logic Pro für Mac und iPad vorgestellt, die Beatmaking und Musikproduktion auf ein neues Niveau heben sollen. Die Funktion Komponententrennung bietet jetzt eine noch bessere Klangtreue und kann Gitarre und Klavier in Stems trennen. Mit Flashback Capture lassen sich Performances, die Sie vielleicht vergessen haben aufzunehmen, wiederherstellen. Mit neuen Sound Packs wie Dancefloor Rush stehen neue Loops und Kits für die nächsten Tracks zur Verfügung.

Komponententrennung für bessere Audioqualität

Die aktualisierte Komponententrennung extrahiert mehr Details aus alten Aufnahmen und Demos und bietet nun zusätzliche Unterstützung für Gitarren- und Klavier-Stems. Produzent_innen können mithilfe von Voreinstellungen ganz einfach gängige Stem-Variationen wie A-cappella, Instrumental oder Instrumental mit Gesang auswählen. Darüber hinaus erleichtert ein neues Submix-Feature das Exportieren einzelner Audioparts – beispielsweise das Entfernen von Gesang, um einen Instrumentaltrack zu erstellen, oder das »Herausziehen« von Schlagzeug und Bass für einen individuellen Remix.

Flashback Capture

Mit Flashback Capture lassen sich Darbietungen wiederherstellen, selbst wenn vergessen wurde, die Aufnahme zu starten. So ist es möglich, MIDI- und Audio-Performances schnell über einen Tastaturbefehl oder eine benutzerdefinierte Schaltfläche in der Steuerleiste wiederherzustellen. Durch Aktivieren des Cycle-Modus lassen sich mehrere Takes improvisieren, und Flashback Capture organisiert jeden Durchgang automatisch in einem eigenen Take-Ordner.

Neue Sound Packs

Logic Pro erhält neue Sound Packs für eine noch vielseitigere Musikproduktion. Dancefloor Rush – das neueste Sound Pack für Mac und iPad – bietet eine Welt aus professionell produzierten Drum and Bass-Sounds mit über 400 dynamischen Loops, druckvollen Drum-Kits und einem benutzerdefinierten Live-Loops-Raster. Das Update enthält außerdem zwei neue Sound Packs für Logic Pro für Mac: Magnetic Imperfections und Tosin Abasi. Magnetic Imperfections bietet eine besondere Textur, die die rohe, ungeschliffene Essenz analoger Tonbänder einfängt, während das Tosin Abasi-Sound Pack progressive Metal-Gitarren mit Boutique-Amps, einzigartigen Effekten, unverwechselbaren Pickingtechniken und den charakteristischen Riffs des Künstlers präsentiert.

Learn MIDI kommt auf das iPad

Learn MIDI ist ab sofort auf dem iPad verfügbar und gibt Anwender_innen eine intuitive Steuerungsmöglichkeit an die Hand, indem sie ihre bevorzugten Regler, Fader und Tasten auf MIDI-Geräten ganz einfach Plug-Ins, Instrumenten und anderen automatisierbaren Parametern in Logic Pro zuweisen. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und dem visuellen Feedback in Echtzeit können Anwender:innen mit Learn MIDI schnell benutzerdefinierte Zuweisungen erstellen, verfügbare Steuerelemente anzeigen und ihren kreativen Flow beibehalten.

Weitere Funktionen für mehr Kreativität auf dem Mac: Der Notizblock bietet jetzt integrierte Unterstützung für Schreibwerkzeuge, mit der Power von Apple Intelligence. Damit erhalten Anwender_innen mehr Flexibilität und Kontrolle, wenn sie ihre Texte ausdrucksstärker gestalten, Hilfe beim Umschreiben benötigen oder sogar direkt inline an Songtexten und vielem mehr zusammenarbeiten möchten. Mit der neuen Such- und Auswahlfunktion können Nutzer_innen große Projekte verwalten, da sie Spuren ganz einfach anhand ihres Namens oder ihrer Spurennummer finden und auswählen können.

Preise und Verfügbarkeit

Logic Pro für Mac 11.2 ist ab sofort als kostenloses Update für bestehende Nutzer_innen und für rund 230 Euro für neue Nutzer_innen im Mac App Store erhältlich.