Arri Network Interface Adapter NIA-1

Arri stellt den Network Interface Adapter NIA-1 vor, der eine Brücke zwischen modernen IP-Workflows und traditionellen LBUS-basierten Kamera- und Objektivsteuerungssystemen schlägt.

Durch die Einführung von Ethernet-Konnektivität für das Arri Electronic Control System (ECS) ermöglicht der NIA-1 eine nahtlose Integration, erweiterte Fernsteuerung und skalierbare Konfigurationen mit mehreren Geräten. ECS-Tools wie die Hi-5-Handeinheit können nun mit vernachlässigbarer Latenz über ein IP-Netzwerk betrieben werden, wodurch die Kompatibilität mit Kameras von Drittanbietern erweitert wird und sowohl Cine- als auch Live-Produktionen davon profitieren.

Der NIA-1 ist kompakt, leistungsstark und robust und verfügt über LBUS-, Ethernet- und USB-C-Anschlüsse. Der Status jedes Anschlusses wird auf dem Touchscreen angezeigt, der eine intuitive Benutzeroberfläche bietet. Neben dem Touchscreen kann der NIA-1 auch über ein Webinterface von jedem Gerät im gleichen Netzwerk gesteuert werden. Mit dem NIA-1 führt Arri das Konzept der Netzwerkkanäle ein – eine neue und einfache Möglichkeit, IP-Netzwerke auf einem Filmset zu konfigurieren. Der Benutzer muss lediglich an jedem angeschlossenen Gerät den gleichen Netzwerkkanal-Buchstaben einstellen, z.B. den Buchstaben ‚A‘ für die A-Kamera. Die Verbindung ist schnell und einfach, wobei der NIA-1 komplexe Netzwerkeinstellungen automatisch verwaltet, wobei auch eine manuelle IP-Konfiguration möglich ist, wenn der NIA-1 in fortgeschrittene Netzwerke integriert wird.

Das NIA-1 verbessert und erweitert die Steuerung von Drittanbieter-Kameras innerhalb des Arri-Ökosystems, was für aktuelle und zukünftige Hi-5-Besitzer von besonderem Interesse sein wird. Anstelle mehrerer Spezialkabel für verschiedene Kameras mit jeweils unterschiedlichen Steuerungs-einschränkungen wird der NIA-1 über ein Netzwerk direkt mit der Kamera verbunden, was eine viel umfassendere Steuerung der Kamerafunktionen mit den Arri ECS-Tools ermöglicht. Die Montage des NIA-1 an einer beliebigen Kamera wird durch den speziell entwickelten Rotary Release Adapter RRA-1 erleichtert, der über eine Schwalbenschwanz-schnittstelle mit Schnellverschluss und eine robuste Ganzmetallkonstruktion verfügt.

Bei der ersten Auslieferung an Kunden wird der NIA-1 Kompatibilität mit Blackmagic Ursa Cine und Sony Burano Kameras bieten, die durch permanente Lizenzen aktiviert werden, die auf die gleiche Weise wie andere Hi-5 Lizenzen erworben werden können. Die bestehende Sony-Kamerasteuerungslizenz für Hi-5 wird mit der Veröffentlichung des ersten NIA-1-Software-Updates NIA-1-Kompatibilität für die Venice-Kamera bieten und damit deutlich erweiterte Optionen für die Steuerung der Venice mit Arri ECS-Geräten ermöglichen.

Kameraassistenten und DITs möchten den NIA-1 vielleicht zur Fernsteuerung von Objektiv- oder Kameraeinstellungen über IP-Netzwerke verwenden. Für einfache Setups können zwei NIA-1-Einheiten mit einem bis zu 100 m langen Ethernet-Kabel oder einem Glasfaserkabel verbunden werden, wenn größere Entfernungen überwunden werden müssen. Ein Anwendungsfall sind Unterwasseraufnahmen, bei denen eine Unterwasserkamera mit einem NIA-1 über Ethernet mit einem anderen NIA-1 und einer Arri RIA-1 an der Oberfläche verbunden werden kann, womit es Kameraassistenten möglich ist, eine Unterwasserkamera drahtlos zu bedienen. Bei Kranaufnahmen kann ein Ethernet-Kabel ein NIA-1 an der Kamera mit einem anderen an der Kranbasis verbinden, wodurch die Funksignalentfernung für das Remote Focus Pulling verringert wird. Und für Motion-Control- oder Roboter-Kamera-Setups ermöglicht der NIA-1 die Steuerung von Arri-Objektivmotoren mit geringer Latenz von einem beliebigen Standort in einem IP-Netzwerk aus.

Das NIA-1 bietet auch spannende Möglichkeiten für Live-Broadcast-Produktionen und ergänzt das Alexa 35 Live – Multicam System von Arri. Der in das System integrierte sekundäre Ethernet-Tunnel ist ideal für die NIA-1-Konnektivität und ermöglicht eine nahtlose Integration mit dem Arri LPS-1 sowie eine präzise Kamera- und Objektivsteuerung in Echtzeit über große Distanzen. Arri-CSS-Produkte wie der stabilisierte Remote-Head 360 EVO sind NIA-1-kompatibel, so dass sie zusammen mit ECS-Tools über eine einzige Ethernet- oder Glasfaserverbindung als Teil eines einfachen Plug-and-Play-Setups verwendet werden können.

Multikamera-Anwendungen sind ein weiterer Bereich, in dem der NIA-1 neue Vorteile bietet. Ganz gleich, ob es sich um ein 3D-Rig, ein Multikamera-Array für VFX-Plattenaufnahmen oder ein Beam-Splitting-Rig für Infrarotaufnahmen handelt, der NIA-1 ermöglicht die gleichzeitige Steuerung von Objektivmotoren und Kameraeinstellungen, einschließlich synchronisiertem Schärfeziehen selbst bei unterschiedlichen Objektivtypen und Brennweiten.

Die Möglichkeiten von NIA-1-Anwendungen sind endlos und umfassen auch die Steuerung von Arri-Objektivmotoren oder Kameras von Fremdgeräten über IP. Aus diesem Grund erweitert Arri sein Partnerprogramm und ermutigt Drittanbieter, Arri ECS in ihre Hard- und Softwareprodukte zu integrieren – von Robotern zur Bewegungssteuerung bis hin zu virtuellen Produktionswerkzeugen und vielem mehr.

Der Arri NIA-1 wird im dritten Quartal 2025 erhältlich sein.