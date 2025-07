Canon will 3D-VR-Markt weiter ausbauen

Canon macht sein EOS VR-System kompatibel mit »Apple Projected Media Profile« und »Spatial Photo«.

Zwei der speziell für 3D-VR-Videos entwickelten RF-Objektive – das RF 5.2mm F2.8 L Dual Fisheye und das RF-S 3.9mm F3.5 STM Dual Fisheye – unterstützen nun das von Apple entwickelte Apple Projected Media Profile, ein QuickTime-Filmprofil, das mit dem Apple Vision Pro Spatial Computer kompatibel ist. Darüber hinaus kündigt Canon an, dass das im November 2024 eingeführte RF-S 7.8mm F4 STM Dual-Objektiv künftig mit räumlichen Fotos (Spatial Photos) kompatibel sein wird.

Auf der Worldwide Developers Conference (WWDC), die am 9. Juni 2025 von Apple veranstaltet wurde, kündigte Apple visionOS 26 an, das neueste Betriebssystem für die Apple Vision Pro. In Verbindung mit dieser Ankündigung werden zwei der Canon RF- Objektive für 3D-VR-Videos, das RF 5.2mm F2.8 L Dual Fisheye und das RF-S 3.9mm F3.5 STM Dual Fisheye, die native Wiedergabe von »APMP« ermöglichen, das von visionOS 26 unterstützt wird und in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 veröffentlicht werden soll. Insbesondere Filmmaterial, das mit diesen Objektiven und kompatiblen Kameras1 aufgenommen wurde, kann mit der EOS VR Utility2 App in »APMP« konvertiert werden, was es für Benutzer noch einfacher macht, ein hochwertiges, immersives Erlebnis mit der Apple Vision Pro zu haben.

Durch das Update der EOS VR Utility wird das RF-S 7.8 mm F4 STM Dual nicht nur in der Lage sein, räumliche Videos, sondern auch räumliche Fotos zu verarbeiten, d. h. ein 3D-Bild, das es dem Benutzer ermöglicht, in Kombination mit den spiegellosen Kameramodellen EOS R7 und EOS R50 V von Canon ein Gefühl von Tiefe in einem Foto zu erzielen.

Darüber hinaus wird Mitte Juli 2025 auch die EOS R50 durch ein Firmware-Update mit dem EOS VR System kompatibel werden, wodurch sowohl Spatial Video als auch Spatial Photo möglich sind.