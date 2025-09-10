Blackmagic unterstützt Apple ProRes Raw.

Neue Updates unterstützen Apple ProRes Raw für DaVinci Resolve, DaVinci Resolve Studio, die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K und mehr.

Blackmagic Design hat heute die Version 20.2 von DaVinci Resolve und die Public-Beta-Version von Blackmagic Camera 9.8 herausgegeben, die nun Support für Apple ProRes Raw, inklusive Aufnahmen mit dem neuen iPhone 17 Pro, sowie für ProRes-Raw HQ-Dateiformate bieten. Überdies wird es weitere Updates für Blackmagic Camera und den Blackmagic Video Assist 12G geben, die ebenfalls um die beiden ProRes Raw Dateiformate erweitert werden. DaVinci Resolve 20.2 und die Blackmagic Camera 9.8 Public-Beta stehen jetzt zum kostenlosen Download auf der Blackmagic Design Website bereit.

DaVinci Resolve 20.2, die Blackmagic Camera 9.8 Public-Beta und die Aufzeichnung von ProRes Raw mit dem Blackmagic Video Assist 12G werden auf der IBC am Blackmagic Design IBC Stand 7.C49 vorgeführt.

»Indem wir ProRes-Raw-Formate in alle unsere Aufnahme-, Wiedergabe und Profi-Schnittsoftware-Produkte integrieren, bleiben wir unserem Versprechen treu, Softwareaktualisierungen für vorhandene Produkte herauszugeben«, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Schon immer haben sich die Anwender der Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K die Möglichkeit gewünscht, in komprimierten ProRes-422-Formaten aufzuzeichnen. Jetzt können sie in ProRes Raw aufzeichnen und die Dateien nativ in DaVinci Resolve wiedergeben. Es freut uns sehr, unseren Kundinnen und Kunden ein weiteres kostenloses Update zur Verfügung zu stellen.«