Blackmagic: Camera ProDock für iPhone 17 Pro
Das Camera ProDock erweitert die iPhone-Modelle 17 Pro und 17 Pro Max um professionelle Kameraanschlüsse. Das Zubehör soll die neuen Apple-Smartphones für den Einsatz als vollwertige Produktionskameras qualifizieren.
Das ProDock arbeitet in Kombination mit der Blackmagic Camera App und bietet Anschlüsse für externen Timecode, Genlock, Audio sowie die Aufzeichnung auf externe SSDs. Zu den Hauptfunktionen gehören professionelle BNC-Anschlüsse für Genlocking und Timecode, die eine präzise Synchronisation mit anderen Kameras und Geräten ermöglichen.
Dies ist besonders für Multicam-Produktionen und beim Filmen vor LED-Wänden relevant, um Flimmern und Bildsprünge zu vermeiden.
Die Ausstattung umfasst drei USB-C-Ports für Zubehör und externe Speicher, einen HDMI-Ausgang für Monitoring, 3,5mm-Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer sowie eine 12V-DC-Buchse für die Stromversorgung. Das Dock verfügt außerdem über 1/4-20-Befestigungspunkte für Rig-Aufbauten.
In Verbindung mit der Blackmagic Camera App ermöglicht das System die Aufzeichnung in Formaten wie ProRes bis 4K und ProRes Raw 4K direkt in die Blackmagic Cloud. Die Benutzeroberfläche orientiert sich an professionellen Blackmagic-Kameras und erlaubt die Anpassung von Parametern wie Framerate, Verschlusszeit, Weißabgleich und ISO.
Das Blackmagic Camera ProDock ist ab sofort für 295 USD über den Apple Store und autorisierte Blackmagic Design Händler erhältlich.
Funktionen im Überblick
- Erweitert das iPhone um professionelle Kameraanschlüsse
- Unterstützt die Blackmagic Camera für iPhone App
- Unterstützt Genlock bei den Modellen iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max, um mehrere Kameras bei Multicam-Produktionen zu synchronisieren
- Synchronisiert Kameras und LED-Wände, was mit dem iPhone virtuelle Produktionen ohne Flimmern ermöglichen soll
- Eingabe von externem Timecode zum Synchronisieren mehrerer iPhone-Aufzeichnungen für den Schnitt
- Mit USB-C-Erweiterungsports für Zubehör und externe Flash-Laufwerke
- Verriegelbare 12V-DC-Buchse für die Stromversorgung von ProDock, iPhone und allen USB-C-Geräten
- Mit HDMI-Ausgang zum Anschließen von Bildschirmen und Displays
-
Mit 3,5 mm-Stereoeingang für ein externes Kameramikrofon oder kabelloses Mikrofon
- Mit 3,5 mm-Stereoausgang für die Tonkontrolle mit Kopfhörern
- Mit 1/4-20-Pinlock-Befestigungspunkten an der Ober- und Unterseite zum einfachen Riggen