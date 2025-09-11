Neuer Video-Funkempfänger von Teradek

Funksignale empfängt Teradeks neuer Video-Receiver Bolt 6 XT10K RX über Distanzen von bis zu 3 km ohne Delay über die Frequenzen 3 GHz und 6 GHz.

Geringe Interferenzen und mehr nutzbare Kanäle zählt Colin McDonald, Product Manager Cine Products von Teradek, zu den Vorteilen der Bolt 6-Serie. Im aktuellen Schritt dieser Übertragungstechnologie kommt mit dem neuen Bolt 6 XT 10K RX-Empfänger ein Produkt für 4K60 mit zwei 12G-SDI und einem HDMI-Anschluss, sowie Akkuhalterungen für Gold- oder V-Mount. Damit trägt Teradek dem Trend zu größeren Sets mit komplexeren technischen Anforderungen auch beim Monitoring Rechnung.

Dazu trägt auch eine Richtantenne bei, die auf die Minimierung von Interferenzen hin entwickelt wurde. Die interne Abschirmung wurde verbessert, die integrierte Antenne erhöht die Zuverlässigkeit auch in anspruchsvollen HF-Umgebungen und spart zusätzlich ein Antennenkabel.

Die neue Empfangseinheit kann mit den Bolt 4K- und Bolt 6-Sendern eingesetzt werden. Bolt 6 XT 10K RX wird einzeln oder mit einem Zubehörsatz als Bolt 6 XT MAX Set ausgeliefert.