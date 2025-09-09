WiFi-Controller für Red und Arri von Teradek

Der US-Zubehörhersteller Teradek erweitert die Funktionen seines Kameracontrollers CTRL.5 jetzt auf WiFi für Kameras von Red und Arri.

Beim Einschalten des Controllers werden der Kamerastatus und Basis-Konfigurationen abgegriffen und angezeigt. Die Einstellungen können vom Controller aus geändert werden. Wichtige Parameter wie ISO, FPS, Shutter-Takt und Weißabgleich können auf Funktionstasten gelegt werden, wodurch sie am Set schnell zugänglich werden. Colin McDonald, Teradeks Product Manager Cine, sagt: »Unser Ziel ist, die Kunst des Fokussierens zu optimieren«. Nun bringe man nach umfangreichen Tests die WiFi-Unterstützung für Kameras von Red (Komodo, V-Raptor, Dragon, Monstro, Gemini) und Arri (Alexa 35, Alexa Mini, Alexa LF, Amira u.a.). An der Anpassung für Sony-Kameras werde gearbeitet, für weitere Hersteller sei das geplant, kündigt McDonald an.

Die neue Funktion wird den bisherigen Nutzern wie Neukunden von CTRL.5 »während eines begrenzten Zeitraums« zur Verfügung gestellt.

Die neue Funktion ermöglicht es auch, mittels CTRL.5 über IP auf die Konfigurationen mehrerer Kameras im gleichen Netzwerk zuzugreifen. Nutzer haben folgende Möglichkeiten, um Kamera und Controller zu verbinden: