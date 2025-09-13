Telestream misst in ST2110-, HDR- und SRT-Umgebungen

Prism, SPG9000, Inspect und Argus bieten präzises Monitoring für lineares Fernsehen, IP-Dienste und OTT-Plattformen.

»Da Medienbetriebe immer dynamischer und dezentraler werden, ist eine präzise Überwachung wichtiger denn je«, so Matthew Driscoll, VP of Product Management bei Telestream. »Von SDI- zu IP-Übergängen, Remote- und Live-Produktionen bis hin zu OTT-Streaming – unsere Lösungen verbessern die Signalintegrität, vereinfachen IP-Workflows und erweitern die HDR-Fähigkeiten. Mit diesen Innovationen bietet Telestream weiterhin präzise Überwachung und Messung für jeden Workflow.«

Für die Visualisierung von Beitragsfeeds für verteilte Produktionsteams, Unterstützung für Coloristen bei der HDR-Bearbeitung oder die Unterstützung von Sendetechnikern mit ST-2110-Diagnosen in Echtzeit – Telestream bietet Tools, um Qualität und Leistung in einem sich schnell entwickelnden Medienökosystem zu erhalten. Die wichtigsten Updates dieser Tests und Messtechnik sind: