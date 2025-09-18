Video: Rundgang durch den Ü-Wagen von Brutal Güet

Brutal Güet präsentierte am IBC-Stand von Broadcast Solutions seinen neuen Ü-Wagen. COO Jonas Zurbriggen führt im Video durch das Fahrzeug.

Der für bis zu 12 Kameras ausgelegte Übertragungswagen basiert auf der Streamliner-Serie von Broadcast Solutions und ist vollständig für HDR- und UHD-Produktionen vorbereitet.

Aktuell ist das Fahrzeug mit acht Kameras bestückt und verfügt über eine innovative Raumaufteilung mit separaten Bereichen sowie integrierter Storage-Lösung.

Technische Highlights

Im Produktionsbereich sind vier EVS-Arbeitsplätze vorgesehen. Als Bildmischer kommt der Sony MLS-1 zum Einsatz, der sowohl HD-HDR als auch UHD-HDR-Produktionen unterstützt. Besondere ergonomische Features wie ein elektrisch verstellbarer Produktionstisch runden die Ausstattung ab.

Der Audiobereich im mittleren Teil des Ü-Wagens ist mit einer Lawo MC56-Konsole ausgestattet, die aufgrund der häufigen dreisprachigen Produktionen in der Schweiz bewusst großzügig dimensioniert wurde. Eine innovative Fensteröffnung ermöglicht direkten Kontakt zwischen Audio-Engineer und Director.

Im hinteren Teil des Fahrzeugs befinden sich die Arbeitsplätze fürs Kamera-Shading. Ein Hi-System steuert das Equipment im Ü-Wagen. Die Serverschränke sind ebenfalls im hinteren Fahrzeugbereich untergebracht.

Kurze Projektlaufzeit

Bemerkenswert ist die kurze Realisierungszeit:

Das im März 2025 gestartete Projekt wird bereits Anfang September ausgeliefert – eine Bauzeit von nur acht Monaten. »Das standardisierte Streamliner-Konzept ermöglicht es uns, individuelle Kundenwünsche schnell und effizient umzusetzen«, erklärt Matthias Hahn, Broadcast Solutions.

Brutal Güet, ein Schweizer Broadcast-Dienstleister für Sport-, Corporate- und Kulturproduktionen, zeigt sich sehr zufrieden mit der Qualität des Ausbaus und dem gesamten Projektablauf. Das Fahrzeug soll eine hochwertige Alternative für den Schweizer Produktionsmarkt darstellen, betont Reto Osterwalder, CEO von Brutal Güet.