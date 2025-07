»brutal güet«: Meilenstein erreicht

Der neue Übertragungswagen S12 des Schweizer Unternehmens »brutal güet« nimmt finale Form an. Broadcast Solutions baut das Fahrzeug.

Ein entscheidender Schritt in die Zukunft der Schweizer Broadcast-Landschaft: Der neue Übertragungswagen S12 von brutal güet steht kurz vor seiner Vollendung. Bei einem aktuellen Besuch in den Produktionshallen von Broadcast Solutions in Bingen am Rhein konnte sich das Team von brutal güet persönlich vom Fortschritt des ambitionierten Projekts überzeugen.

Die Arbeiten verlaufen nicht nur planmäßig, sondern übertreffen bereits jetzt die hohen Erwartungen, so das Unternehmen. Der hochmoderne Übertragungswagen wird ab Oktober 2025 das Portfolio von brutal güet erweitern und will neue Maßstäbe in der Schweizer Produktionslandschaft setzen.

Intelligente Raumnutzung

Der S12 wurde von Grund auf für die anspruchsvollsten UHD-Produktionen in HDR und SDR konzipiert. Das durchdachte Raumkonzept maximiert die Effizienz auf jedem Quadratmeter: Eine innovative, ausfahrbare Schublade im vorderen Bereich schafft flexiblen Zusatzraum für die Produktion und ermöglicht es dem Team, auch bei komplexesten Projekten optimal zu arbeiten.

Die geschickte Planung der einzelnen Arbeitsbereiche setzt sich nahtlos fort: Der speziell konzipierte Audio- und Vision-Bereich bietet optimale Arbeitsbedingungen für Techniker und Produzenten, während der großzügige Heckbereich ausreichend Platz für das umfangreiche technische Equipment bietet. Diese durchdachte Aufteilung macht den S12 zum idealen Werkzeug für Sport-, Event- und Corporate-Produktionen in der anspruchsvollen Schweizer Medienlandschaft.

Der S12 vereint modernste Broadcast-Technologie in einem kompakten, mobilen Format.

Kamera- und Bildtechnik:

Bis zu 12 Sony UHD-Kameras für gestochen scharfe Aufnahmen

Professioneller Sony-Bildmischer für nahtlose Produktionsabläufe

Fujinon UHD-Optiken für brillante Bildqualität

Audio- und Steuerungstechnik:

Lawo Audiomischpult für kristallklaren Sound

Hi Human Interface Kreuzschienensteuerung für intuitive Bedienung

Riedel Communications Intercom-System für perfekte Kommunikation

Aufzeichnung und Wiedergabe:

2 x EVS XT VIA Server für professionelle Aufzeichnung und Slow-Motion-Analysen

Partnerschaft auf Augenhöhe

Die Zusammenarbeit mit Broadcast Solutions erweist sich als Glücksgriff, so das Schweizer Unternehmen: Broadcast Solutions überzeugt nicht nur durch technische Expertise, sondern auch durch die beeindruckende Präzision und Zuverlässigkeit, mit der das Projekt von der ersten Planungsphase bis zum finalen Ausbau umgesetzt wird, betont brutal güet.

Mit dem S12 unterstreicht brutal güet einmal mehr seinen Anspruch, Produktionen auf höchstem technischem Niveau zu realisieren. Der neue Übertragungswagen soll es ermöglichen, innovative Lösungen und klare Arbeitsabläufe zu etablieren, die den steigenden Anforderungen der modernen Medienproduktion gerecht werden.

»Die Schweizer Broadcast-Branche kann sich auf ein neues Kapitel technischer Innovation freuen – der S12 wird ab Oktober 2025 bereit sein, die Messlatte für mobile Produktionen noch höher zu legen« sagt Reto Osterwalder.