Donald Sievewright von Matrox zeigt neue Remote-Lösungen, Konverter-Technologie und ein Cloud-Framework für Broadcasting-Profis.

Auf der IBC 2025 demonstriert Matrox sein umfassendes Produktportfolio für die IP-basierte Live-Produktion. Donald Sievewright stellte eine Reihe innovativer Lösungen vor, die Broadcasting-Profis flexibleres und komfortableres Arbeiten ermöglichen sollen.

Remote-Produktion im Fokus

Das Herzstück der Präsentation bilden die REMI-Produkte, basierend auf der Matrox Monarch Edge-Technologie. Diese Remote-Lösungen reduzieren Reiseaufwand erheblich und ermöglichen standortunabhängige Produktion.

Flexible Konverter-Technologie

Matrox präsentierte zudem eine breite Palette von Konvertern für ST 2110- und IPMX-Umgebungen.

Das neue Vion-Gateway-Gerät konvertiert nahtlos zwischen SDI, SRT, ST 2110, NDI und weiteren Formaten. Ergänzt wird das Portfolio durch ein IPMX/ST 2110-KVM-System.

Revolutionäres Cloud-Framework

Als Highlight stellte Sievewright das neue Live-Produktions-Framework »Matrox Origin« vor. Die Lösung ermöglicht Live-Produktion auf Standard-IT-Hardware und wurde speziell für Cloud-Umgebungen entwickelt – sowohl On-Premise als auch in Public Clouds.

Robuste Hardware-Philosophie

Alle Konverter und KVMs arbeiten lüfterlos mit passiver Kühlung über das Gehäuse.

Dies gewährleistet sowohl geräuschlosen Betrieb als auch höhere Ausfallsicherheit. Matrox positioniert sich als einer der führenden Anbieter beim Übergang zu IP-basierter Produktion und will sowohl im Broadcast-Bereich (ST 2110) als auch im AV-Segment (IPMX) eine wichtige Rolle spielen.