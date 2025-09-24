IBC, IBC2025, IP, Messe, Signaltechnik: 24.09.2025

Video: Neue Matrox IP-Lösungen und Cloud-basierte Live-Produktion

Donald Sievewright von Matrox zeigt neue Remote-Lösungen, Konverter-Technologie und ein Cloud-Framework für Broadcasting-Profis.

Auf der IBC 2025 demonstriert Matrox sein umfassendes Produktportfolio für die IP-basierte Live-Produktion. Donald Sievewright stellte eine Reihe innovativer Lösungen vor, die Broadcasting-Profis flexibleres und komfortableres Arbeiten ermöglichen sollen.


Donald Sievewright spricht über die neuen Produkte, die Matrox auf der IBC25 vorstellt.
©Nonkonform
Matrox Monarch Edge.
Remote-Produktion im Fokus

Das Herzstück der Präsentation bilden die REMI-Produkte, basierend auf der Matrox Monarch Edge-Technologie. Diese Remote-Lösungen reduzieren Reiseaufwand erheblich und ermöglichen standortunabhängige Produktion.

Flexible Konverter-Technologie

Matrox präsentierte zudem eine breite Palette von Konvertern für ST 2110- und IPMX-Umgebungen.

©Nonkonform
Matrox Vion NX.

Das neue Vion-Gateway-Gerät konvertiert nahtlos zwischen SDI, SRT, ST 2110, NDI und weiteren Formaten. Ergänzt wird das Portfolio durch ein IPMX/ST 2110-KVM-System.

Revolutionäres Cloud-Framework

Als Highlight stellte Sievewright das neue Live-Produktions-Framework »Matrox Origin« vor. Die Lösung ermöglicht Live-Produktion auf Standard-IT-Hardware und wurde speziell für Cloud-Umgebungen entwickelt – sowohl On-Premise als auch in Public Clouds.

Robuste Hardware-Philosophie

Alle Konverter und KVMs arbeiten lüfterlos mit passiver Kühlung über das Gehäuse.

©Nonkonform
Neue IP-Lösungen und Cloud-basierte Live-Produktion am Matrox-Stand.

Dies gewährleistet sowohl geräuschlosen Betrieb als auch höhere Ausfallsicherheit. Matrox positioniert sich als einer der führenden Anbieter beim Übergang zu IP-basierter Produktion und will sowohl im Broadcast-Bereich (ST 2110) als auch im AV-Segment (IPMX) eine wichtige Rolle spielen.

