Adobe bringt Premiere als kostenlose Video-App aufs iPhone

Premiere für das iPhone ist ab sofort weltweit im App Store verfügbar und bietet umfangreiche Bearbeitungsfunktionen. Eine Android-Version befindet sich in Entwicklung.

Die neue App richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Videoproduzierende, die flexibel von unterwegs arbeiten möchten. Nutzer können Videos für YouTube, TikTok, Musikvideos oder persönliche Projekte direkt auf dem Smartphone erstellen und bearbeiten.

»Wir freuen uns, Kreativen die Leistungsfähigkeit von Premiere zur Verfügung zu stellen und ihnen professionelle kreative Kontrolle ohne die damit verbundene Komplexität zu bieten«, erklärt Mike Polner, Vice President Product Marketing und General Manager Creators bei Adobe.

Kernfunktionen der mobilen App

Premiere für iPhone bietet eine mehrspurige Timeline mit 4K-HDR-Unterstützung und framegenauer Bearbeitung. Zu den Highlights gehören animierte Untertitel, Motion-Effekte und eine automatische Hintergrundentfernung.

Besonders interessant sind die KI-gestützten Audio-Features: Die Funktion »Enhance Speech« optimiert Sprachaufnahmen für kristallklare Voiceovers, während »Generative Sound Effects« passende Soundelemente erzeugt. Darüber hinaus stehen kommerzielle KI-Tools für Sticker, Hintergrunderweiterungen und Bild-zu-Video-Generierung zur Verfügung.

Nutzer haben Zugriff auf umfangreiche Bibliotheken mit Millionen kostenloser Sticker, Bilder, Adobe-Schriftarten und lizenzfreier Musik. Videos lassen sich mit einem Klick auf Social-Media-Plattformen exportieren, wobei die App automatisch die Größenanpassung für verschiedene Formate übernimmt.

Nahtlose Integration mit Desktop-Version

Ein besonderes Feature ist die Möglichkeit, Projekte direkt an Premiere Pro auf dem Desktop zu senden, um sie dort weiterzubearbeiten. So können Creator flexibel zwischen mobiler und Desktop-Bearbeitung wechseln.

Kostenlos mit Premium-Optionen

Die Basisversion der App ist kostenlos und bietet alle wesentlichen Bearbeitungsfunktionen ohne Wasserzeichen. Upgrade-Pläne für zusätzlichen Speicherplatz oder erweiterte generative KI-Credits sind optional verfügbar.