Sigma 28-45mm Vollformat-Cine-Objektiv mit AF

Neues Sigma-Cine-Zoom soll im Dezember ausgeliefert werden.

Sigma kündigt eine AF-kompatible Cine-Objektivserie für die Filmproduktion an. Teil davon wird das AF Cine Line 28-45 mm T2 FF.

Aufbauend auf dem optischen System der Sigma Art-Objektive bietet die AF Cine Line eine hohe Wiedergabeleistung sowie einen sehr präzisen Autofokus mit exzellenter Nachführbarkeit und die für professionelle Filmproduktionen erforderliche Ergonomie.

Dadurch lassen sich verschiedene Aufnahmestile und Set-Umgebungen bewältigen, die mit herkömmlichen Foto- oder Cine-Objektiven bisher eine Herausforderung darstellten, betont Sigma.

Verfügbare Anschlüsse: L-Mount, Sony E-Mount

Mitgeliefertes Zubehör: Frontdeckel LCF-82 IV, Rückdeckel LCR III, Objektivfuß SF-91.

Ursprünglich sollte AF Cine Line 28-45 mm T2 FF schon ab dem 6. November 2025 angeboten werden. Aufgrund der hohen Nachfrage und der vielen Vorbestellungen wurde der Termin nun laut Sigma auf den 4. Dezember 2025 verschoben.

Der Nettopreis soll bei rund 2.400 Euro liegen.