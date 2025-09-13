Alles im Blick – mit dem CN5x11 IAS T R1/P1
Canon erweitert sein Cinema-Objektivportfolio mit der Einführung des bislang weitwinkligsten Cine-Servo-Objektivs.
Mit der sehr kurzer Brennweite von 11 mm und einem Bildwinkel von 100 Grad ist das neue Canon CN5x11 IAS T R1/P1 die flexible Wahl für beengte Studiosets ebenso wie für dynamische Live-Produktionen. Mit einem Gewicht von rund 3 kg ist das Objektiv das leichteste der Cine-Servo-Reihe – ideal für den Einsatz an Gimbals, Kamerakränen, Robotiksystemen oder Seilkamera-Systemen. Dank der abnehmbaren Servo-Einheit lässt es sich flexibel für Live-Sport-und Eventproduktionen ebenso wie für den Kinoeinsatz konfigurieren. Es ist das zweite Cine-Servo-Objektiv, das mit der neuesten e-Xs V Digital Drive Unit ausgestattet ist. Diese ermöglicht eine noch präzisere und ergonomischere Servo-Steuerung, bietet eine reaktionsschnellere Blende sowie USB-C-Konnektivität.
Das Canon CN5x11 IAS T R1/P1 ist wahlweise mit RF- oder PL-Mount erhältlich und bietet damit maximale Vielseitigkeit. In der PL-Version unterstützt es Cooke /i Technology™ und ZEISS eXtended Data™ für die Echtzeit-Ausgabe von Metadaten. Die RF-Variante eröffnet zusätzliche Möglichkeiten – darunter die Unterstützung von Dual Pixel CMOS AF für schnellen und gleichmäßigen Autofokus sowie erweiterte Objektivkorrekturdaten.
Die Zentralen Produkteigenschaften des Canon CN5x11 IAS T R1/P1:
- Weitwinkligstes Canon Cine-Servo-Objektiv mit 11–55 mm Brennweite und 100-Grad-Bildwinkel
- Super-35mm-Objektiv mit Vollformat-Unterstützung dank integriertem 1,5-fach Extender
- Ca. 3 kg leicht – ideal für komfortable Schulteraufnahmen und flexible Rigging-Optionen
- Premium-8K-HDR-Objektiv mit 11-Lamellen-Irisblende
- Abnehmbare e-Xs V Digital Drive Unit der neuesten Generation mit 16-Bit-Encoder, erweiterter Servo-Steuerung, Focus-Breathing-Korrektur
- RF- oder PL-Mount mit Echtzeit-Metadaten-Ausgabe ; die RF-Version unterstützt zusätzlich Objektiv-Verzeichnungskorrektur sowie Canons Dual Pixel CMOS AF-System
- Vielseitig einsetzbar für unterschiedlichste Broadcast- und Kinoanwendungen.