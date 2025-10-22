DJI Mini 5 Pro: Mini-Drohne mit 1-Zoll-Sensor

Die kompakte Drohne kombiniert professionelle Bildqualität mit intelligenten Flugfunktionen und omnidirektionaler Hinderniserkennung bei Nacht.

Herzstück der DJI Mini 5 Pro ist ein 1-Zoll-CMOS-Sensor mit 50 Megapixeln, der detailreiche Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglichen soll. Die Drohne nimmt Videos in 4K/60fps HDR mit bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang auf. Für kreative Postproduktion stehen Zeitlupenaufnahmen in 4K/120fps zur Verfügung.

Flexible Kamerabewegungen und echtes Hochformat

Ein Alleinstellungsmerkmal ist die 225° flexible Gimbal-Rotation, die dynamische Kamerabewegungen ermöglicht. Mit der True Vertical Shooting-Funktion lassen sich Inhalte direkt im Hochformat aufnehmen – ideal für Social Media, ohne nachträgliches Zuschneiden.

Sicheres Fliegen bei Nacht

Die Mini 5 Pro verfügt über einen nach vorne gerichteten LiDAR-Sensor und mehrere Sichtsensoren für omnidirektionale Hinderniserkennung bei Nacht. Die Drohne erkennt und vermeidet aktiv Hindernisse entlang ihrer Flug- und Rückkehrrouten. In ausreichend beleuchteten Umgebungen merkt sie sich Flugrouten und kann so auch ohne Satellitensignale sicher starten und zurückkehren – beispielsweise von Balkonen.

Das verbesserte ActiveTrack 360° passt sich automatisch an verschiedene Szenarien an und sorgt für stabileres Tracking als bei Vorgängermodellen.

Intelligente Features und schneller Datentransfer

Die Drohne bietet intelligente Aufnahmemodi wie MasterShots, QuickShots (inklusive neuem Rotationsmodus) und Freies Panorama. Mit Off-State QuickTransfer lassen sich Dateien per WLAN 6 mit bis zu 100 MB/s übertragen, ohne die Drohne einschalten zu müssen.

Die Intelligent Flight Battery ermöglicht bis zu 36 Minuten Flugzeit. Dualband-GNSS (L1 + L5) sorgt für verbesserte Signalstabilität und präzise Positionierung.

Verfügbarkeit und Preise

Die DJI Mini 5 Pro ist ab sofort erhältlich.

DJI Mini 5 Pro: 799 Euro

DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC-N3): 999 Euro

DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC 2): 1.129 Euro

Für die Mini 5 Pro ist außerdem DJI Care Refresh verfügbar, das umfassende Schutzpaket mit Austauschservice bei Unfallschäden inklusive Flyaway-Vorfällen, Kollisionen und Wasserschäden.