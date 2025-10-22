Drohne: 22.10.2025

DJI Mini 5 Pro: Mini-Drohne mit 1-Zoll-Sensor

Die kompakte Drohne kombiniert professionelle Bildqualität mit intelligenten Flugfunktionen und omnidirektionaler Hinderniserkennung bei Nacht.

Die DJI Mini 5 Pro verfügt über einen 1-Zoll-CMOS-Sensor.

Herzstück der DJI Mini 5 Pro ist ein 1-Zoll-CMOS-Sensor mit 50 Megapixeln, der detailreiche Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglichen soll. Die Drohne nimmt Videos in 4K/60fps HDR mit bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang auf. Für kreative Postproduktion stehen Zeitlupenaufnahmen in 4K/120fps zur Verfügung.

Die Mini 5 Pro verfügt über einen nach vorne gerichteten LiDAR-Sensor.
Flexible Kamerabewegungen und echtes Hochformat

Ein Alleinstellungsmerkmal ist die 225° flexible Gimbal-Rotation, die dynamische Kamerabewegungen ermöglicht. Mit der True Vertical Shooting-Funktion lassen sich Inhalte direkt im Hochformat aufnehmen – ideal für Social Media, ohne nachträgliches Zuschneiden.

Die Drohne nimmt Videos in 4K/60fps HDR mit bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang auf.
Sicheres Fliegen bei Nacht

Die Mini 5 Pro verfügt über einen nach vorne gerichteten LiDAR-Sensor und mehrere Sichtsensoren für omnidirektionale Hinderniserkennung bei Nacht. Die Drohne erkennt und vermeidet aktiv Hindernisse entlang ihrer Flug- und Rückkehrrouten. In ausreichend beleuchteten Umgebungen merkt sie sich Flugrouten und kann so auch ohne Satellitensignale sicher starten und zurückkehren – beispielsweise von Balkonen.

Das verbesserte ActiveTrack 360° passt sich automatisch an verschiedene Szenarien an und sorgt für stabileres Tracking als bei Vorgängermodellen.

Mit Off-State QuickTransfer lassen sich Dateien per WLAN 6 mit bis zu 100 MB/s übertragen.
Intelligente Features und schneller Datentransfer

Die Drohne bietet intelligente Aufnahmemodi wie MasterShots, QuickShots (inklusive neuem Rotationsmodus) und Freies Panorama. Mit Off-State QuickTransfer lassen sich Dateien per WLAN 6 mit bis zu 100 MB/s übertragen, ohne die Drohne einschalten zu müssen.

Die Intelligent Flight Battery ermöglicht bis zu 36 Minuten Flugzeit. Dualband-GNSS (L1 + L5) sorgt für verbesserte Signalstabilität und präzise Positionierung.

Die Drohne ist sehr kompakt.
Verfügbarkeit und Preise

Die DJI Mini 5 Pro ist ab sofort erhältlich.

  • DJI Mini 5 Pro: 799 Euro
  • DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC-N3): 999 Euro
  • DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC 2): 1.129 Euro

Für die Mini 5 Pro ist außerdem DJI Care Refresh verfügbar, das umfassende Schutzpaket mit Austauschservice bei Unfallschäden inklusive Flyaway-Vorfällen, Kollisionen und Wasserschäden.

