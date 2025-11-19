Telycam: PTZ-Kamera-Hersteller mit Broadcast-Ambitionen

Das inhabergeführte Unternehmen Telycam aus Shenzhen positioniert sich im Markt für professionelle PTZ-Kameras mit einem Fokus auf Broadcast-Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Von OEM-Fertigung zur Eigenmarke

Telycam verfügt über langjährige Erfahrung in der OEM-Produktion für etablierte Branchenmarken. Diese Expertise bringt das Unternehmen nun unter eigenem Namen ein und entwickelt Produkte, die nach eigenen Angaben höchste Ansprüche an Bildqualität, Zuverlässigkeit und Leistung erfüllen sollen.

Technologische Schwerpunkte

Ein besonderes Merkmal der Telycam-Kameras ist der Einsatz von 1″-Sensoren und Phasen-Autofokus (PDAF) – Technologien, die üblicherweise in deutlich teureren Broadcast-Kameras zum Einsatz kommen.

Telycam gehörte neben Panasonic auch zu den ersten Unternehmen, die das FreeD-Protokoll in PTZ-Kameras für AR/VR-Anwendungen integrierten. Auch NDI Bridge wurde frühzeitig direkt in die Kameras integriert.

Kooperationen und Kompatibilität

Telycam pflegt enge Partnerschaften mit Drittanbietern wie Skaarhoj, Elgato, Q-Sys und Vizrt (inklusive NewTek).

Diese Kooperationen zielen auf eine nahtlose Integration in professionelle AV-Installationen ab. Aktuell arbeitet das Unternehmen an einer nativen Bitfocus Companion-Integration für die Steuerung von Elgato-Geräten in AV-Workflows.

Produktportfolio

Das Kamera-Portfolio gliedert sich in mehrere Serien:

Die Explore-Reihe richtet sich an Broadcast-Anwendungen, Vision an den Pro-AV-Bereich und Drive an kompakte Studios mit begrenztem Budget. Ergänzt wird das Angebot durch die Meet-Serie, die speziell für Webkonferenzen konzipiert wurde.

Mit dieser Aufstellung adressiert Telycam unterschiedliche Marktsegmente – von professionellen Rundfunkproduktionen über Live-Events bis hin zu Videokonferenzlösungen.

Distributor für DACH und weitere europäische Länder ist Vision2See.