Mischer und PTZ-Steuerung: Telycam Mix One

Alex Kirst zeigt den Mix One, einen kompakten All-in-One-Mischer mit integrierter PTZ-Steuerung.

©Nonkonform
Der Mix One wurde gezielt für PTZ-zentrierte Workflows entwickelt.

Mit dem Mix One bringt Telycam einen kompakten Produktionsmischer auf den Markt, der Videomischung, Grafik, Aufnahme, Streaming und PTZ-Kamerasteuerung in einem einzigen Gerät vereint.

Der Mix One richtet sich an Content Creator, kleine Produktionsteams und Bildungseinrichtungen, die ohne komplexe Setups professionelle Live-Inhalte produzieren wollen – sei es für Podcasts, Webinare, Interviews, Schulungen oder Live-Streams.


Alex Kirst von Vision2See präsentierte während der ISE den Mix One.
Sechs Eingänge für IP- und Hybrid-Workflows

Das Gerät verarbeitet bis zu sechs Videoquellen über HDMI (bis 4K60), USB-C und verschiedene IP-Protokolle (NDI HX, RTSP, RTMP, SRT bis 4K60). Externe Konverter oder aufwändige Signalwege entfallen damit. Die Ausgabe erfolgt über HDMI-Programm- und Aux-Ausgänge (bis 4K60), USB (bis 1080p60) oder per IP-Stream.©Nonkonform

PTZ-Steuerung direkt am Mischer

©Nonkonform
Pro Kamera lassen sich bis zu sechs Presets speichern, Bild- und Tracking-Einstellungen anpassen und die Netzwerksteuerung direkt am Gerät verwalten.

Touchscreen und Fernzugriff

Ein integriertes 8,8-Zoll-Touchdisplay bündelt Videomischung, Audiomix, Grafik und Systemeinstellungen in einer einheitlichen Oberfläche. Über das WebUI lässt sich der Mischer zusätzlich netzwerkbasiert fernsteuern.

Audio, Aufnahme und Streaming

Auf der Audioseite bietet der Mix One einen XLR-Eingang mit 48-V-Phantomspeisung, Stereo-Line-In/Out sowie bis zu sechs eingebettete Audiokanäle mit individueller Pegelregelung und Audio-Follows-Video.

©Nonkonform
Distributor für DACH und weitere europäische Länder ist unter anderem Vision2See.

Die Aufnahme erfolgt auf USB-Datenträger oder SD-Karten in bis zu UHD-Auflösung, mit automatischem File-Splitting für unterbrechungsfreie Langzeitaufnahmen.

Streaming wird per Direktanbindung an YouTube, Twitch, Facebook oder beliebige RTMP/SRT-Ziele unterstützt. PoE++ über eine einzelne Ethernet-Verbindung reduziert dabei den Verkabelungsaufwand.

Grafik und Produktionsprofile

Integrierte Grafikwerkzeuge für Titel, Bauchbinden, Uhren und Lauftext runden den Funktionsumfang ab. Häufig genutzte Grafik-Layouts lassen sich als Presets speichern. Komplette Produktions-Setups können als Konfigurationsprofile gesichert und bei Bedarf sofort wieder aufgerufen werden.

