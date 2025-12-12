Adobe und YouTube: Shorts in Premiere Mobile

Adobe und YouTube kooperieren, um Content-Erstellung für Kreative zu beschleunigen: Ab sofort steht in der mobilen Premiere-App ein dedizierter Arbeitsbereich für YouTube Shorts zur Verfügung.

Die neue Funktion »Create for YouTube Shorts« kombiniert Adobes professionelle Video-Editing-Tools mit der Reichweite von YouTube Shorts, die täglich über 200 Milliarden Aufrufe verzeichnen. Der speziell entwickelte Arbeitsbereich richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Content-Creator.

Exklusive Features für YouTube Shorts

Die Integration bietet Zugang zu speziell kuratierten Vorlagen, Transitions und Effekten. Creator können aus einer Template-Galerie wählen, die kontinuierlich mit neuen Inhalten ergänzt wird. Jede Vorlage enthält vorgefertigte Texte, Effekte und Transition-Presets, die sich einfach mit eigenen Medien anpassen lassen.

Umfassende Editing-Funktionen

Neben den exklusiven YouTube-Shorts-Features stehen alle leistungsstarken Werkzeuge von Premiere Mobile zur Verfügung: eine unbegrenzte Multi-Track-Timeline, KI-gestützte Audiooptimierung mit Enhance Speech, generative Soundeffekte sowie Firefly-KI-Features zur Asset-Erstellung.

One-Klick-Veröffentlichung

Besonders praktisch: Fertige Videos lassen sich direkt aus der App heraus mit einem Fingertipp auf YouTube Shorts veröffentlichen. Creator haben zudem die Möglichkeit, eigene Vorlagen zu erstellen und in der Template Gallery einzureichen, um andere zu inspirieren und neue Trends anzustoßen.

Die Adobe Premiere App mit der neuen YouTube-Shorts-Funktion ist ab sofort im App Store verfügbar.

Mit nur einem Klick kann man Clips auf Youtube posten.