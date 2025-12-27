Avid präsentiert Pro Tools 2025.12.

Das Update bringt Neuerungen für immersive Audio-Formate, optimierte Mix-Delivery-Workflows und erweiterte Plugin-Integration.

Audio Vivid: KI-gestützte immersive Audio-Produktion

Pro Tools unterstützt ab sofort Audio Vivid, den weltweit ersten KI-gestützten Codec-Standard für immersives Audio der UHD World Association (UWA). Die Technologie ermöglicht präzise Positionierung und Bewegung von Sound-Objekten im dreidimensionalen Raum – von Kopfhörern bis zu Multi-Speaker-Konfigurationen.

Pro Tools Studio und Ultimate Nutzer können über die Audio Vivid Production Suite direkt in der Session mixen und rendern. Mehrere immersive Mischungen in einem Projekt unterstützen flexible Workflows für Film, TV, Musik, Heimkino und In-Vehicle-Entertainment.

»Diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Schritt für die globale Verbreitung unseres Audio Vivid Standards«, erklärt Vincent Zhang, Generalsekretär der UWA.

Bounce Factory Lite beschleunigt Mix-Delivery

Bounce Factory von Andrew Scheps ist nun vollständig in Pro Tools integriert. Die Lite-Version erscheint direkt im Edit Window und bietet allen Nutzern Zugang zu schnellen Mix-Delivery-Workflows – eine Erweiterung der SoundFlow-Partnerschaft mit über 1.700 kostenlosen Makros.

Inner Circle Rewards und ARA-Erweiterungen

Das Inner Circle Programm für Abonnenten und Lizenzinhaber erhält vier neue Rewards:

Audio Brewers – ab Decoder HOA Express

Axart Labs – AutoBeat Lite

Safari Pedals – Time Machine

Wave Alchemy – Triaz Player + Avid Select Expansion

Zudem erweitert Avid die ARA-Integration um neue Plugins von VoiceWunder (Text-to-Speech mit 74 Sprachen), VOIS (hochwertige Voice-Filter) und Vovious (natürliches Vocal-Tuning).

Pro Tools 2025.12 ist ab sofort für alle Artist-, Studio- und Ultimate-Kunden mit aktiven Abonnements sowie Pro Tools Intro verfügbar.