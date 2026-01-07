Mini-Mikro von SmallRig

SmallRig stellt das kabellose S70-Mikrofon vor, das für unter 100 Euro zu haben ist.

Das neue SmallRig-Kabellos-Mikrofon S70 kombiniert professionelle Audioqualität mit kompaktem Design. Das Gerät verfügt über neun EQ-Presets, die vom Grammy-Preisträger Luca Bignardi kalibriert wurden und für Gesangs- sowie Instrumentenaufnahmen optimiert sind.

Das Mikrofon arbeitet mit 48 kHz/24-Bit-Sampling und erreicht 120 dB Schalldruckpegel bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 70 dB. Der ultradünne Mikrofonkopf mit 8,8 Millimeter Durchmesser und das logofreie Gehäuse sollen eine unauffällige Verwendung bei Video-Aufnahmen ermöglichen.

Zu den technischen Merkmalen gehören eine dreistufige Rauschunterdrückung mit automatischem Limiter sowie drei Aufnahmemodi: Mono, Stereo und Backupspur. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 40 Stunden angegeben. Das Gehäuse besteht aus Metall.

Das Produkt richtet sich an Content-Creator, Vlogger und Musiker, die mobil arbeiten und professionelle Audioqualität benötigen.