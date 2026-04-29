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Post NAB Show 2026

SRF veranstaltet die Post NAB Show, die die wichtigsten Trends und Technologie-Highlights der NAB komprimiert für das Schweizer Fachpublikum aufbereitet.

©NonkonformDie NAB Show in Las Vegas gilt als Leitmesse der Medien-, Broadcast- und Entertainment-Technologie-Branche. Nicht alle Fachleute aus der Schweiz können jedoch die Reise nach Las Vegas antreten. Sie haben bei der Post NAB in Zürich Gelegenheit dazu, Neuheiten der NAB in Augenschein zu nehmen.

Die Veranstaltung liefert einen kompakten Überblick über die zentralen Themen der diesjährigen Messe: KI in der Medienproduktion, Cloud-Workflows, Streaming-Technologien sowie Broadcast-Innovationen, die die Branche in den kommenden Monaten beschäftigen werden.

Die Post NAB Show 2026 von SRF richtet sich explizit an das Schweizer Fachpublikum und will praxisrelevantes Wissen ohne Umwege direkt zugänglich machen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

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