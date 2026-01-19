Zipr: Elektrischer Transportwagen

Zipr ist ein elektrischer, zusammenklappbarer Transportwagen. Paul Lattermann stellt das nützliche Gefährt im Video vor.

Zipr ist ein elektrischer Transportwagen, mit dem sich Equipment bequem und sicher transportieren lässt.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><br />



Zipr 2WD mit 1.500 W Leistung, ausgestattet mit vorderer Doppel-Rekuperationsbremse und mechanischen Trommelbremsen

Zipr 4WD mit 3.000 W Leistung, intelligentem Dual-Drive-Algorithmus (FWD/RWD/4WD) und 6-fach Brems-Setup

Beide Modelle bieten eine Nutzlast von bis zu 350 kg bei 183 Litern Volumen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei bis zu 16 km/h (modellabhängig). Angetrieben werden die Wagen von einem Akku, der im laufenden Betrieb gewechselt werden kann.

Zipr verfügt über drei Betriebsmodi: Ride (mit optionalem Sitz), Push/Pull mit Cruise-Control sowie Towing für Materialzüge (1–7 km/h). Zu den Sicherheitsfunktionen zählen Hill-Start-Assist, Anti-Rollback-Funktion, Rekuperationsbremsen, pannensichere Vollgummiräder sowie Front-LED und beleuchtetes Logo.

Verfügbares Zubehör umfasst Storage Jacket, Rain Jacket, Side Saddles, Zweitsitz, Fast Charger und Zweitakku. Über Hook-Up (XT6) können externe Batterien angeschlossen werden. Mit TUGR Tow Hitch und TUGR XL lassen sich zusätzliche Wagen koppeln.

Verfügbarkeit und Preise

Zipr 2WD: 1.499 Euro (inkl. über 150 Euro Gratis-Zubehör)

Zipr 4WD: 1.999 Euro (inkl. über 250 Euro Gratis-Zubehör)

Die Riwit GmbH ist ZILR Master-Distributor und Service Center für Europa.