EVS präsentiert Broadcast-Technologie für Content Creator

Der Broadcast-Technologieanbieter EVS richtet sich auf der Integrated Systems Europe (ISE) gezielt an professionelle Content Creator jenseits des klassischen Broadcastings.

EVS zeigte während der ISE, wie Broadcast-Tools auch für Unternehmen nutzbar gemacht werden können, die eigene Inhalte produzieren.

»Content-Erstellung liegt heute nicht mehr nur in den Händen traditioneller Broadcaster«, erklärt Laurent Petit, Senior VP Markets & Commercialization bei EVS. Immer mehr Unternehmen verfügten über eigene Inhalte, die sie für interne oder externe Kommunikation verbreiten wollen. Diese benötigten ähnliche Technologien wie im Broadcast-Bereich, jedoch in vereinfachter Form. Deshalb stelle EVS erstmals bei der ISE aus.

Auf der ISE präsentiert EVS drei Kernbereiche seiner Lösungen:

Live Media Creation mit dem Fokus auf EVS Move I/O und Move Up . Move I/O ist eine vielseitige Baseband Ingest- und Playback-Lösung, die mit Blick auf die umfassende Unterstützung von Broadcast-Formaten entwickelt wurde. Move Up wiederum unterstützt verschiedene Anwendungen: von der Postproduktion über Sendezentren bis hin zur Multiscreen-Distribution.

. Move I/O ist eine vielseitige Baseband Ingest- und Playback-Lösung, die mit Blick auf die umfassende Unterstützung von Broadcast-Formaten entwickelt wurde. Move Up wiederum unterstützt verschiedene Anwendungen: von der Postproduktion über Sendezentren bis hin zur Multiscreen-Distribution. Steuerungssysteme für verschiedene Gerätetypen zeigte EVS . Die Mediainfra- Lösungen bieten Funktionen für die Steuerung, Überwachung, Konvertierung und Echtzeitverarbeitung von SDI-, IP- und hybriden Broadcast-Infrastrukturen.

Die Lösungen bieten Funktionen für die Steuerung, Überwachung, Konvertierung und Echtzeitverarbeitung von SDI-, IP- und hybriden Broadcast-Infrastrukturen. Neu bei EVS sind die per Akquisition hinzugekommenen Robotik-Lösungen von Telemetrics und T-Motion. Sie dienen zur Vereinfachung und Automatisierung von Studioaufnahmen. Teile davon waren ebenfalls am Stand zu sehen.

Petit sieht eine zunehmende Konvergenz zwischen der Broadcasting- und der professionellen AV-Welt: »Es wird eine Angleichung geben, wie Content zwischen Broadcastern und dem Pro-AV-Bereich erstellt wird.«