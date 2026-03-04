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Equipment

Atomos Ninja Raw

Atomos hat den Ninja Raw vorgestellt – einen 5-Zoll-HDR-Monitor-Recorder, der professionelle ProRes-Raw-Aufnahmen und präzises On-Set-Monitoring in einem kompakten und erschwinglichen Gehäuse vereint.

Der Ninja Raw verfügt über einen 1500-Nit-Touchscreen, der sowohl im Studio als auch bei Außenaufnahmen eine gute Ablesbarkeit bieten soll. Der Ninja Raw nimmt direkt über HDMI vom Kamerasensor in Apple ProRes und ProRes Raw auf CFexpress-Type-B-Medien oder externen USB-C-Speicher auf.

Codec-Unterstützung und NLE-Kompatibilität

Der Ninja Raw unterstützt ProRes Raw, ProRes Raw HQ, ProRes LT, ProRes 422 und ProRes 422 HQ sowie H.265 und ist damit vollständig kompatibel mit allen gängigen Schnittsystemen wie DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro und Avid Media Composer. Aufnahmen sind mit bis zu 6K bei 30 fps möglich.

©Atomos

Die Anschlüsse des Ninja Raw.

Monitoring, Kamerasteuerung

Neben der Aufnahmefunktion bietet der Ninja Raw eine umfangreiche Suite an Monitoring-Werkzeugen: EL Zone False Color (siehe Video), Waveform, Focus Peaking, Vectorscope und mehr ermöglichen präzise Belichtungs- und Fokusbeurteilungen direkt am Set. Über USB-C lassen sich bei unterstützten Kameras zentrale Parameter wie Start/Stop, ISO, Verschlusszeit, Blende und Weißabgleich direkt steuern. Als besonderes kreatives Hilfsmittel ist die Onion-Skin-Überlagerung integriert, mit der sich Einstellungen frame-genau vergleichen und ausrichten lassen – praktisch für VFX, Animation und Continuity-kritische Arbeiten.

©Atomos

Seitlicher Blick.

Mobil und flexibel einsetzbar

Trotz seiner professionellen Ausstattung bleibt der Ninja Raw kompakt und leicht. Er kann über NP-F-Akkus, USB-C-Powerbanks oder ein DC-Netzteil betrieben werden und eignet sich damit sowohl für kontrollierte Studioproduktionen als auch für mobile Run-and-Gun-Aufnahmen. Zwei USB-C-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von externem Speicher oder optionalen Netzwerkadaptern (separat erhältlich).

©Atomos

Der Ninja Raw nimmt unter anderem auf CFexpress-Type-B-Medien auf.

Verfügbarkeit und Preis

Der Atomos Ninja Raw ist ab sofort über den Atomos-Webshop und den autorisierten Fachhandel erhältlich. Der Preis liegt bei 699 Euro netto. 

AtomosNinja RawRecordingZubehör
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