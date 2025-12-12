Firmware-Update für Ninja TX Go und Ninja TX

Atomos ermöglicht Open Gate 48P Raw-Aufnahme mit Fujifilm GFX Eterna 55.

Atomos hat ein neues Firmware-Update für seine Monitor-Recorder Ninja TX GO und Ninja TX veröffentlicht. Die Aktualisierung ermöglicht erstmals Open Gate 48P Raw-Aufzeichnung mit der Fujifilm GFX Eterna 55.

Die Kombination aus der Ninja TX-Serie und Fujifilms erster Großsensor-SDI-Kamera bietet Filmemachern erweiterte Möglichkeiten in der Postproduktion. Das Open Gate-Format liest den kompletten Sensor aus und bewahrt den nativen Dynamikumfang sowie die Farbwissenschaft der Kamera für kinematografische Aufnahmen.

Mit der neuen Firmware kann die GFX Eterna 55 erstmals externes Raw im 4:3 Open Gate-Format, in 4K und mit bis zu 48 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Über HDMI sind bis zu 48fps möglich, über SDI bis zu 29,97fps.

Sowohl die GFX Eterna 55 als auch die Ninja TX-Serie verwenden CFexpress Type B-Medien, was Hochgeschwindigkeits-Datentransfer und zuverlässige Aufnahmeleistung für anspruchsvolle Raw-Produktionen gewährleistet.

Das Firmware-Update Version 12.2.1 steht ab sofort kostenlos als Over-the-Air-Update für die Atomos Ninja TX und Ninja TX GO Monitor-Recorder zur Verfügung.