Display, Recording: 07.11.2025

Atomos bringt Ninja TX GO auf den Markt

Ninja TX GO ist ein neuer HDMI-Monitor-Recorder für Filmemacher und Content Creators.

©Atomos
Ninja TX GO kombiniert einen 5-Zoll-HDR-Touchscreen mit 1500 nit Helligkeit, professionelle Monitoring-Tools und RAW-Aufnahmefunktionen in einem kompakten Format. Der Touchscreen bietet Funktionen wie EL Zone, Wellenform, Vektorskop, Fokus-Peaking und mehr.

Der Ninja TX GO zeichnet auf CFexpress Type B oder externe USB-C-SSDs auf und unterstützt Apple ProRes, ProRes RAW, Avid DNx sowie H.265/H.264. Über HDMI können bis zu 6K bei 30fps in RAW aufgezeichnet werden.

©Atomos
Ein Hauptmerkmal ist die integrierte Kamerasteuerung, die direkte Anpassungen von Blende, Verschlusszeit und ISO auf unterstützten Kameras von Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic, Sony und Z CAM ermöglicht. Diese Funktion wird kostenlos per Over-the-Air-Update bereitgestellt.

»Mit dem Ninja TX GO bringen wir die Leistung unseres Flaggschiff-Modells Ninja TX zu einer breiteren Community von Creators«, so Peter Barber, CEO von Atomos.
Das Gerät verfügt über integriertes Wi-Fi 6E für Camera-to-Cloud-Workflows, inklusive 20 GB kostenlosem ATOMOSphere-Cloud-Speicher, sowie NDI 6/HX3-Streaming-Funktionen.

Der Ninja TX GO ist ab sofort weltweit erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 799 Euro netto.

©Atomos
Seitlicher Blick auf den Touchscreen.
Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick
  • Aufzeichnung von bis zu 6Kp30 RAW über HDMI
  • Kodierung in Apple ProRes / ProRes RAW / Avid DNx / H.265 / H.264
  • Aufzeichnung auf CFexpress Typ B oder externem USB-C-Speicher
  • Superhelles 5-Zoll-Touchscreen-Display mit 1500 Nit
  • Freie Kamerasteuerung und Touch-to-Focus bei unterstützten Kameramodellen
  • Integriertes Wi-Fi 6E für Kamera-zu-Cloud-Workflows
  • NDI 6 / HX3 TX/RX Streaming-Fähigkeit
  • AtomOS Linux-basiertes Betriebssystem mit OTA-Updates
  • Sicheres Verriegelungssystem für HDMI-/USB-C-Kabel
  • Stromversorgung über USB-C, NP-F-Akku oder Netzteil
