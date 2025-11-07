Atomos bringt Ninja TX GO auf den Markt.

Ninja TX GO ist ein neuer HDMI-Monitor-Recorder für Filmemacher und Content Creators.

Ninja TX GO kombiniert einen 5-Zoll-HDR-Touchscreen mit 1500 nit Helligkeit, professionelle Monitoring-Tools und RAW-Aufnahmefunktionen in einem kompakten Format. Der Touchscreen bietet Funktionen wie EL Zone, Wellenform, Vektorskop, Fokus-Peaking und mehr.

Der Ninja TX GO zeichnet auf CFexpress Type B oder externe USB-C-SSDs auf und unterstützt Apple ProRes, ProRes RAW, Avid DNx sowie H.265/H.264. Über HDMI können bis zu 6K bei 30fps in RAW aufgezeichnet werden.

Ein Hauptmerkmal ist die integrierte Kamerasteuerung, die direkte Anpassungen von Blende, Verschlusszeit und ISO auf unterstützten Kameras von Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic, Sony und Z CAM ermöglicht. Diese Funktion wird kostenlos per Over-the-Air-Update bereitgestellt.

»Mit dem Ninja TX GO bringen wir die Leistung unseres Flaggschiff-Modells Ninja TX zu einer breiteren Community von Creators«, so Peter Barber, CEO von Atomos.

Das Gerät verfügt über integriertes Wi-Fi 6E für Camera-to-Cloud-Workflows, inklusive 20 GB kostenlosem ATOMOSphere-Cloud-Speicher, sowie NDI 6/HX3-Streaming-Funktionen.

Der Ninja TX GO ist ab sofort weltweit erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 799 Euro netto.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick