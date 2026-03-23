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Equipment

Areca erweitert ARC-8050-Serie

Starline-Partner Areca bringt mit der ARC-8050-T5U-Serie insgesamt 13 neue externe RAID-Systeme auf den Markt – und setzt dabei erstmals auf Thunderbolt 5 als Schnittstelle.

Die neuen Modelle führen die bewährte ARC-8050-Desktop-RAID-Serie konsequent fort. Mit Thunderbolt 5 verdoppelt sich gegenüber den Vorgängern die verfügbare I/O-Bandbreite – ein entscheidender Schritt für datenintensive Workloads in der Medienproduktion, Forschung, DevOps-Infrastruktur oder im KI-Umfeld.

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Bekannte Gehäusevarianten, neue Performance
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Es gibt unterschiedliche Ausstattungsvarianten.

Das Angebot an Formfaktoren bleibt gegenüber den Vorgängermodellen unverändert: Im Desktop-Bereich stehen 4-, 6-, 8- und 12-Bay-Varianten zur Wahl, die Rackmount-Modelle sind mit 12, 16 oder 24 Einschüben erhältlich. Neu hingegen ist die Laufwerksunterstützung: Parallel zur klassischen SAS/SATA-Serie erscheint die ARC-8050-T5U-xN-Linie mit Tri-Mode-Controller, die zusätzlich NVMe-Laufwerke unterstützt.

Hardware-RAID mit echter SAS-Backplane

Die 8050-Serie gehört zu den wenigen Hardware-RAID-Lösungen, die eine echte SAS-Backplane mit TB5-Bandbreite kombinieren. Gegenüber USB-4- oder rein PCIe-basierten Gehäusen bietet sie eine klar definierte RAID-Schicht mit konsistentem Verhalten unter hoher Dauerlast – ein Vorteil, der sich besonders in Umgebungen bemerkbar macht, die planbare und reproduzierbare I/O-Profile benötigen.

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Die Rückfront mit Anschlüssen.

Verfügbarkeit und Preise

Die meisten Modelle haben die Thunderbolt-Zertifizierung durch Apple und Intel bereits erfolgreich abgeschlossen. Nach Abschluss der noch ausstehenden CE-Zertifizierung werden die Systeme in Kürze über Starline beziehbar sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für die Desktop-Modelle starten bei 1.135 Euro (inkl. MwSt.) für das 4-Bay-Modell und reichen bis 2.340 Euro (inkl. MwSt.) für die 12-Bay-Variante. Preise für die Rackmount-Modelle werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

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