Atomos erweitert Ninja TX-Serie um Kamerasteuerung

Kostenfreies Firmware-Update bringt vollständige Kamerasteuerung per Touchscreen für unterstützte Kameras mehrerer Hersteller.

Auf der InterBEE 2025 in Tokio hat Atomos ein umfangreiches Firmware-Update für seine CFexpress-basierten Monitor-Recorder Ninja TX GO und Ninja TX vorgestellt. Die neue Funktion ermöglicht die integrierte Steuerung kompatibler Kameras von Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic, Sony, Z CAM und weiteren Herstellern direkt über den Touchscreen.

Über die USB-C-Schnittstelle lassen sich zentrale Kamerafunktionen bequem vom größeren Monitor aus bedienen: Aufnahmestart und -stopp, Änderung wesentlicher Einstellungen wie ISO, Verschlusszeit und Weißabgleich sowie die Überwachung und Anpassung aus komfortablerer Position – besonders praktisch, wenn die Kamera an schwer zugänglichen Stellen montiert ist.

»Die Kamerasteuerungsfunktion unserer Shinobi II und Shinobi 7 RX Monitore war äußerst beliebt. Unser Engineering-Team hat sie für die neuen Ninja TX-Monitor-Recorder noch weiter verbessert«, erklärte Peter Barber, CEO von Atomos. Die leistungsfähigere Prozessoreinheit und das Linux-Betriebssystem der Ninja TX-Serie ermöglichten schnellere Innovationen und mehr Features für Creator.

Beide Geräte verfügen über ein 5-Zoll-HDR-Touchscreen-Display mit 1.500 Nit Helligkeit und professionelle Monitoring-Tools wie EL Zone, Waveform, Vektorskop und Focus Peaking. Die Aufzeichnung erfolgt direkt auf CFexpress Type B oder externe USB-C-SSDs in den Formaten Apple ProRes, ProRes RAW, Avid DNx sowie H.265/H.264.

Der HDMI-basierte Ninja TX GO zeichnet bis zu 6K/30p RAW auf, während der Ninja TX zusätzlich SDI Ein-/Ausgänge, kabellosen AirGlu-Timecode und erweiterte 8K/30p RAW-Aufzeichnung bietet. Beide Modelle unterstützen über integriertes WLAN Camera-to-Cloud-Workflows mit 20 GB kostenlosem Cloud-Speicher für direkten Upload zu AtomoSphere, Frame.io, Dropbox und andere Dienste sowie Live-Streaming via NDI 6/HX3.

Die Firmware-Version 12.2.0 steht ab sofort kostenfrei als Over-the-Air-Update für Ninja TX GO und Ninja TX zur Verfügung.