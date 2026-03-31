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DHD bringt KI-gestützte Rauschunterdrückung für XD3 IP Core

In Kooperation mit Ai-coustics integriert DHD eine KI-basierte Audio-Noise-Reduction in seinen XD3 IP Core – als lizenzierbare Option für neue und bestehende Module.

DHD erweitert seinen XD3 IP Core um eine KI-gestützte Rauschunterdrückung, die ab sofort lizenzbasiert verfügbar ist. Die in Zusammenarbeit mit Ai-coustics entwickelte Lösung wurde bereits bei der IBC im September 2025 vorgestellt– nun steht sie für neue und vorhandene XD3-Module bereit.

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DHD erweitert seinen XD3 IP Core um eine KI-gestützte Rauschunterdrückung.

»Die KI-basierte Rauschunterdrückung ist deutlich effektiver als herkömmliche filterbasierte Werkzeuge«, erklärt Christoph Gottert, International Sales Manager bei DHD. Typische Einsatzszenarien sind die Reduktion von Störgeräuschen bei Sportkommentaren oder Außenreportagen mit Verkehrslärm. Die Verarbeitungsintensität lässt sich direkt am DHD-Mischpult oder remote anpassen. Pro XD3 Core lassen sich drei Instanzen – jeweils stereo – parallel betreiben.

Der XD3 IP Core bildet das Herzstück jedes DHD-Systems: Er übernimmt die gesamte Audioverarbeitung, verbindet Bedienoberflächen wie RX2, SX2, DX2 und TX2 und steuert das I/O-Routing sowie die Außenanbindung. Unterstützt werden unter anderem Audinate Dante, AES67/Ravenna, MADI sowie analoge Schnittstellen. Die XD3-Reihe umfasst drei Module – Controller/IP Core, 12k-Router-Erweiterung und DSP-Erweiterung – die einzeln oder im redundanten Main-Standby-Betrieb mit nahtlosem Umschalten eingesetzt werden können.


Ai-coustics zeigte seine Lösungen auf der Hamburg Open 2025.
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