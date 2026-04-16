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Bebob mit Trade-In-Aktion für VmicroC-Akkus
Die Akkus dieser Produktreihe wurden mit Blick auf geringes Gewicht und Größe für mobile Produktionsumgebungen entwickelt. Sie präsentieren sich leistungsstark und zuverlässig. Zur Mobilität und Flexibilität trägt auch der USB-C PD3 Ladeanschluss bei. Zu den praktischen Details gehören u.a. eine integrierte Taschenlampe, ein regensicherer »Twist D-Tap«-Ausgang und stapelbare Gehäuse. Alle Bebob Akkus sind umfassend nach internationalen Standards zertifiziert, reparierbar und wartungsfähig. »Durch einen Zelltausch (Re-Celling) können die Akkus jederzeit aufgefrischt und langfristig weitergenutzt werden.«
»Mit unserer Trade-In Aktion möchten wir den Zugang zu unseren Akkus erleichtern. So können sich Kunden selbst ein Bild von der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Premiumakkus machen – und erkennen, warum sich die Investition in höhere Qualität langfristig in jedem Fall lohnt«, erklärt Michael Erkelenz, Geschäftsführer des Unternehmens. »Bebob Akkus sind auch marktweit die einzigen wirklich reparaturfähigen Akkus – und damit in doppeltem Sinn extrem langlebig.«
Die Tauschaktion macht den Umstieg attraktiv: »Alte V-Mount Akkus – egal welcher Hersteller, egal ob defekt oder funktionstüchtig – werden mit jeweils 100 Euro beim Kauf eines neuen VmicroC Akkus angerechnet«, verspricht Bebob und sichert deren fachgerechtes und gesetzeskonformes Recycling zu.
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