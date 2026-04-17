Kinooptiken und mehr aus Taiwan

Der Hersteller aus Taipei erweiterte sein Sortiment an Filmwerkzeugen und kinotauglichen Produkten. Darunter sind die neue Kinoobjektive der EPIC-Serie, die Raze-Kinoobjektive mit DL-Mount für DJI Ronin 4D und der NexusFocus-Adapter, der Autofokus-Funktionalität in professionellen Kino-Workflows ermöglicht.

Die EVO-Serie mit APO- (Apochromat) Optiken für Fotografie und Video wird durch neue Brennweiten erweitert. Nach dem AF 16 mm F1.8 L werden neue Mitglieder der L-Mount-Familie (für Leica-, Panasonic- und Sigma-Systeme) angekündigt. Neues ist auch aus den Produktbereichen Beleuchtung und Monitore angekündigt.