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Kinooptiken und mehr aus Taiwan

Mit Autofokus-Objektiven, der Erweiterung des L-Mounts, Flaggschiff-Optiken, Kino-Tools und auf Kreative ausgerichtetem Produktionszubehör präsentiert sich Viltrox (Taiwan) auf der NAB 2026.

Der Hersteller aus Taipei erweiterte sein Sortiment an Filmwerkzeugen und kinotauglichen Produkten. Darunter sind die neue Kinoobjektive der EPIC-Serie, die Raze-Kinoobjektive mit DL-Mount für DJI Ronin 4D und der NexusFocus-Adapter, der Autofokus-Funktionalität in professionellen Kino-Workflows ermöglicht.

Die EVO-Serie mit APO- (Apochromat) Optiken für Fotografie und Video wird durch neue Brennweiten erweitert. Nach dem AF 16 mm F1.8 L werden neue Mitglieder der L-Mount-Familie (für Leica-, Panasonic- und Sigma-Systeme) angekündigt. Neues ist auch aus den Produktbereichen Beleuchtung und Monitore angekündigt.

 

 

 

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