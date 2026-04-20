Lawo Edge One: Kombinierte Audio-Video-Stagebox für Broadcast und AV

Lawo stellt mit Edge One eine kompakte Stagebox vor, die Audio- und Video-Konnektivität in einem Gerät vereint – mit flexibler Lizenzierung und modularem I/O-Design.

Edge One bietet auf einer Seite acht bidirektionale HD-BNC-Anschlüsse für SDI sowie vier HDMI-Ports, SFP-Ports für MADI-I/O, GPI-I/Os, USB-C-Audio und Sync-Anschlüsse. Die gegenüberliegende Seite nimmt drei wechselbare Audio-Interface-Module auf – für Mic/Line-I/O, gemischte I/O-Konfigurationen oder Commentary-Anwendungen.

Das Gerät ist nativ für SMPTE ST 2110 ausgelegt und unterstützt bis zu 25 Gbit/s. Über das Lawo-FLEX-Lizenzsystem aktivieren Anwender nur die Funktionen, die sie tatsächlich benötigen – darunter Video-Frame-Synchronizer, JPEG-XS-Encoding und -Decoding, MADI-I/O mit SRC sowie mc²-Audio-DSP für lokales Low-Latency-Mixing. Drei vorkonfigurierte Pakete (Audio, Video, Audio + Video) ermöglichen den sofortigen Einsatz.

Edge One lässt sich als 1-HE-Rack-Gerät montieren oder dank Gummischutzrahmen und kompakter Bauform flexibel mobil einsetzen.