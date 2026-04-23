QuickLink: Town Hall

Town Hall ist Teil der Produktionsplattform StudioPro und basiert auf der RRC-Technologie (Rugged Reliable Chassis) von QuickLink, um zuverlässigen, unterbrechungsfreien Betrieb in kritischen Umgebungen zu gewährleisten.

Town Hall zielt auf Veranstalter, die für eher größere Produktionen von Veranstaltungen nur ein begrenztes Team von Spezialisten einsetzen können. Dazu zählt das Unternehmen z.B. Events von Bildungseinrichtungen und kleinen Unternehmen. Town Hall soll ihnen die Berichterstattung in Broadcast-Qualität über eine benutzerfreundliche Oberfläche und mit minimalem Personalaufwand ermöglichen.

Mit der QL.AI-Technologie nutzt StudioPro Town Hall modernste künstliche Intelligenz, um das Umschalten, die Workflows für aktive Redner und Sitzungsgrafiken zu automatisieren. Dabei sind sowohl eine vollautomatische als auch eine manuelle Produktion möglich – in beiden Fällen professionell.

»Das Publikum erwartet, dass Sitzungen und Veranstaltungen wie echte Sendungen aussehen und sich auch so anfühlen, nicht wie Webcam-Aufnahmen«, sagt Richard Rees, CEO von QuickLink. Integriert sind daher auch Grafiken und ein Branding mit NewBlue Captivate. Unterstützt werden Live-Streaming ins Internet und auf Social-Media-Plattformen und parallele Aufzeichnung.