Anzeige

Equipment

QuickLink: Town Hall

Das KI-gestützte Add-on Town Hall vereinfacht den Workflow für die professionelle Berichterstattung von Events, die ohne Fachpersonal produziert werden.

Town Hall ist Teil der Produktionsplattform StudioPro und basiert auf der RRC-Technologie (Rugged Reliable Chassis) von QuickLink, um zuverlässigen, unterbrechungsfreien Betrieb in kritischen Umgebungen zu gewährleisten.

Town Hall zielt auf Veranstalter, die für eher größere Produktionen von Veranstaltungen nur ein begrenztes Team von Spezialisten einsetzen können. Dazu zählt das Unternehmen z.B. Events von Bildungseinrichtungen und kleinen Unternehmen. Town Hall soll ihnen die Berichterstattung in Broadcast-Qualität über eine benutzerfreundliche Oberfläche und mit minimalem Personalaufwand ermöglichen.

©NonkonformMit der QL.AI-Technologie nutzt StudioPro Town Hall modernste künstliche Intelligenz, um das Umschalten, die Workflows für aktive Redner und Sitzungsgrafiken zu automatisieren. Dabei sind sowohl eine vollautomatische als auch eine manuelle Produktion möglich – in beiden Fällen professionell.

»Das Publikum erwartet, dass Sitzungen und Veranstaltungen wie echte Sendungen aussehen und sich auch so anfühlen, nicht wie Webcam-Aufnahmen«, sagt Richard Rees, CEO von QuickLink. Integriert sind daher auch Grafiken und ein Branding mit NewBlue Captivate. Unterstützt werden Live-Streaming ins Internet und auf Social-Media-Plattformen und parallele Aufzeichnung.

Sponsoren NAB-News 2026
NABNAB2026Quicklink
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©AjaAja bringt SMPTE ST 2110-Gateway und OpenGear-Sync-Generator ©QuicklinkQuickLink präsentiert StudioPro Version 4 ©Monika RittershausDigital Concert Hall in 4K-HDR Marshall Kameras kompatibel mit Quicklink

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

©Broadcast Solutions

Zukunft der Sportproduktion

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved