Aja bringt SMPTE ST 2110-Gateway und OpenGear-Sync-Generator

Aja Video Systems hat kurz vor der NABShow mehrere neue Produkte und Updates angekündigt, die den Umstieg auf SMPTE ST 2110 erleichtern und bestehende Signal-Infrastrukturen optimieren sollen.

Bridge Live IP

Das neue Bridge Live IP-Gateway ermöglicht die bidirektionale Konvertierung zwischen SMPTE ST 2110 und gängigen Streaming-IP-Codecs sowie Transportprotokollen. Das 1-HE-Gerät verarbeitet bis zu vier Kanäle UltraHD mit 60p oder bis zu acht Kanäle HD 1080p60 und überträgt diverse IP-Medientypen in 10/25-GigE-ST-2110-Infrastrukturen – und wieder heraus. Bridge Live IP ist ab sofort über den weltweiten Aja-Handel erhältlich, der US-MSRP liegt bei 17.999 Dollar.

IP25-R v2.0

Das kostenlose Firmware-Update v2.0 für den IP25-R Mini-Converter ergänzt einen neuen Tx-Modus für die Konvertierung von 12G-SDI zu ST 2110 oder HDMI. Im Rx-Modus steigt die Anzahl unterstützter Video- und Audiostreams von vier auf sechs. Neu ist außerdem ein integrierter Testgenerator für die ST-2110-Netzwerkeinrichtung und Fehlersuche.

OG-GEN10 – Sync-Generator für openGear-Chassis

Der OG-GEN10 liefert simultane HD-Tri-Level- und SD-Sync-Ausgabe über neun HD/SD-Referenzausgänge sowie einen AES-11-Ausgang und schließt damit eine häufige Timing-Lücke in Produktions- und Post-Umgebungen. Als OpenGear-Karte profitiert er von redundanter Stromversorgung über das Chassis und lässt sich per Ross DashBoard fernsteuern. Der Preis liegt bei 795 Dollar US-MSRP.

Desktop Software v18 – neue Möglichkeiten für Kona und Corvid

Das ebenfalls kostenlose Update bringt 10-Bit-RGBA-Unterstützung für Corvid 44 und Corvid 88 sowie simultane Aufnahme und Wiedergabe zweier Videokanäle (bis 1080p60) für Kona X und Kona XM. MacOS-Nutzer können zudem das Avid OpenIO SDK integrieren und auf Apple-Silicon-Systemen die MacOS Driver Extension (DEXT) nutzen.