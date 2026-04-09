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Aja bringt SMPTE ST 2110-Gateway und OpenGear-Sync-Generator

Mit Bridge Live IP, einem OpenGear-Sync-Generator und diversen Firmware-Updates will Aja zeigen, wie sich hybride IP-Workflows in Broadcast, Produktion und ProAV vereinfachen lassen.

Aja Video Systems hat kurz vor der NABShow mehrere neue Produkte und Updates angekündigt, die den Umstieg auf SMPTE ST 2110 erleichtern und bestehende Signal-Infrastrukturen optimieren sollen.

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Bridge Live IP ist ein bidirektionales ST 2110-Gateway.

Bridge Live IP

Das neue Bridge Live IP-Gateway ermöglicht die bidirektionale Konvertierung zwischen SMPTE ST 2110 und gängigen Streaming-IP-Codecs sowie Transportprotokollen. Das 1-HE-Gerät verarbeitet bis zu vier Kanäle UltraHD mit 60p oder bis zu acht Kanäle HD 1080p60 und überträgt diverse IP-Medientypen in 10/25-GigE-ST-2110-Infrastrukturen – und wieder heraus. Bridge Live IP ist ab sofort über den weltweiten Aja-Handel erhältlich, der US-MSRP liegt bei 17.999 Dollar.

IP25-R v2.0
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Erweiterter Funktionsumfang per Firmware-Update.

Das kostenlose Firmware-Update v2.0 für den IP25-R Mini-Converter ergänzt einen neuen Tx-Modus für die Konvertierung von 12G-SDI zu ST 2110 oder HDMI. Im Rx-Modus steigt die Anzahl unterstützter Video- und Audiostreams von vier auf sechs. Neu ist außerdem ein integrierter Testgenerator für die ST-2110-Netzwerkeinrichtung und Fehlersuche.

OG-GEN10 – Sync-Generator für openGear-Chassis

Der OG-GEN10 liefert simultane HD-Tri-Level- und SD-Sync-Ausgabe über neun HD/SD-Referenzausgänge sowie einen AES-11-Ausgang und schließt damit eine häufige Timing-Lücke in Produktions- und Post-Umgebungen. Als OpenGear-Karte profitiert er von redundanter Stromversorgung über das Chassis und lässt sich per Ross DashBoard fernsteuern. Der Preis liegt bei 795 Dollar US-MSRP.

Desktop Software v18 – neue Möglichkeiten für Kona und Corvid

Das ebenfalls kostenlose Update bringt 10-Bit-RGBA-Unterstützung für Corvid 44 und Corvid 88 sowie simultane Aufnahme und Wiedergabe zweier Videokanäle (bis 1080p60) für Kona X und Kona XM. MacOS-Nutzer können zudem das Avid OpenIO SDK integrieren und auf Apple-Silicon-Systemen die MacOS Driver Extension (DEXT) nutzen.

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