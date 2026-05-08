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Grass Valley LDX 110: 3fach-Superzeitlupe per Software-Update

Grass Valley erweitert seine Einstiegskamera LDX 110 um eine 3x-Superzeitlupe – und das ohne Hardware-Tausch. Die neue Funktion lässt sich per Software freischalten und ist ab sofort verfügbar.
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Grass Valley LDX 110: 3fach-Superzeitlupe per Software-Update.

Grass Valley stattet die LDX 110 mit 3fach-Superzeitlupe aus – eine Funktionalität, die in dieser Preisklasse bislang kaum anzutreffen war. Möglich macht das der Xenios-CMOS-Sensor, den die 110 mit der höherwertigen LDX 150 teilt. In der LDX 150 leistet derselbe Chip sogar sechsfache Geschwindigkeit; die dreifache Bildrate in der 110 ist technisch problemlos realisierbar.

©NonkonformDie neue 3x-Superzeitlupe liefert bis zu 1080p mit 150/179,82 fps bei Global Shutter – ohne Rolling-Shutter-Artefakte, die bei schnellen Sportaufnahmen besonders stören. Damit positioniert Grass Valley die LDX 110 als ernstzunehmende Option für Broadcast, Sport und Live-Events, wo Zeitlupen zum Pflichtprogramm gehören.

©NonkonformBesonders praxisrelevant: Die 3x-Superzeitlupe ist eine reine Software-Option. Alle bereits ausgelieferten LDX-110-Kameras im Feld können das kostenlose Software-Update einspielen und die Funktion tageweise oder dauerhaft freischalten – ganz ohne Werkstattbesuch oder Hardware-Austausch. Die Freischaltung erfolgt in den kommenden Wochen.

 

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