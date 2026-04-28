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Grass Valley ACE-3901: Gateway für die software-definierte Produktion

Klaus Weber von Grass Valley stellt die neue ACE3901-Karte vor. Sie ist ein konkreter Schritt, um Legacy-SDI-Infrastruktur in software-definierte Produktionsumgebungen zu integrieren.

Grass Valley gehört zu den treibenden Kräften hinter der DMF– und MXL-Initiative und präsentiert auf der NAB 2026 eine neue Hardware, die den Brückenschlag zwischen klassischer SDI-Infrastruktur und software-definierten Produktionsumgebungen erleichtern soll: die ACE-3901-Karte. Klaus Weber erklärt im Gespräch mit film-tv-video.de die Funktionen und ordnet die neue Lösung ein.


Im Video geht Klaus Weber ab 02:13 auch näher auf das Thema MXL ein.

Als MXL-Gateway wandelt die ACE-3901 bis zu 32 SDI-Signale in das Media Exchange Layer-Format – und wieder zurück. Betrieben wird sie in einem Density-3+-Frame mit vier Höheneinheiten. Bei maximaler Bestückung mit sechs Karten lassen sich in einem einzigen 4HE-Träger bis zu 192 SDI-Signale konvertieren. Das ermöglicht es, auch umfangreiche bestehende SDI-Infrastrukturen ohne großen Umbau in eine MXL-basierte Umgebung einzubinden.

©Nonkonform

Klaus Weber lieferte Infos zu MXL und der Gateway-Karte ACE-3901.

Klaus Weber erklärt auch den konzeptionellen Rahmen: MXL definiert den Datenaustausch zwischen Software-Applikationen unterschiedlicher Hersteller – mit niedrigster Latenz und definierten Sicherheitsanforderungen. Das Format ist jedoch bewusst kein Komplettpaket. Fragen rund um System-Management, Lifecycle und Lizenzmodelle adressiert erst die übergeordnete DMF-Initiative (Dynamic Media Facility), die den gesamten Workflow software-definierter Produktionen spezifiziert.

©Nonkonform

Das Board im Density-3+-Frame.

Grass Valley baut die eigene AMPP-Plattform konsequent in diese Richtung aus und will schrittweise eine vollständige End-to-End-Lösung für software-definierte Produktionen bereitstellen.

 

 

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