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EquipmentWorkflow

Neues von Avid für den Newsroom

Avid Content Core schafft eine storyzentrierte Umgebung, um den gesamten Ablauf der Nachrichtenproduktion innerhalb eines koordinierten Workflows plattformübergreifend zu organisieren, ohne den bestehenden Betrieb zu stören.
@ Avid

Schnitt und Suche mit Content Core.

»Avid Content Core ist eine intelligente Ebene, die den gesamten Produktionszyklus im Newsroom abdeckt und Beiträge, Workflows und Teams miteinander verknüpft – so hilft sie Organisationen, mehr Wert aus ihren Medienressourcen zu schöpfen und gleichzeitig Kontinuität bei der Umgestaltung ihrer Abläufe zu gewährleisten«, sagt Avid-CEO Wellford Dillard.

Avid for News bietet im Produktionsablauf Echtzeit-Transparenz über Inhalte, Kontext und Fortschritt und integriert Beiträge, Teams und Workflows innerhalb der gemeinsamen Plattform von Avid Content Core, einer offenen Plattform, die sich in bestehende Redaktionssysteme und Technologien von Drittanbietern integrieren lässt.

»Wir zeigen, wie Nachrichtenredaktionen von isolierten Workflows zu einem einheitlichen, storyzentrierten Ansatz übergehen können – ohne zusätzliche Komplexität«, so Arne Berven, SVP of Broadcast Strategy bei Avid und CEO von Wolftech. »Die Zukunft der Nachrichten liegt nicht in ‚Digital-First‘ oder ‚Linear-First‘ – sondern in beidem. Mit Avid for News können Teams nun auf derselben Kernstory aufbauen, in Echtzeit zusammenarbeiten und plattformspezifische Versionen parallel bereitstellen.«

@ Avid

Review & Approval im Newsroom.

Zugleich verbessert die KI-gestützte Content Intelligence innerhalb von Avid Content Core, wie Teams Inhalte entdecken, verwalten und entwickeln. Dies kann in hybriden Umgebungen geschehen, so dass Teams, nahtlos über On-Premises- oder Cloud-basierte Systeme hinweg arbeiten können und kostspielige Migrationen oder Änderungen am Workflow überflüssig werden. Das schließt die Erweiterung um Cloud-fähige Funktionen, u.a. mit der Speicherlösung Avid Nexis und Avid Stream IO für Video-Ingest und -Playout mit ein.

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