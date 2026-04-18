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Avid Content Core, KI und noch mehr

Avid stellt seinen NAB-Auftritt 2026 ins Zeichen seiner neuen Produktionsplattform Content Core, die gerade in den Handel kommt. Sie entspricht dem Branchentrend zu neuen Produktions- und Geschäftsmodellen und beschleunigten Workflows in hybriden Umgebungen.
@ Avid

Avid CEP Wellford Dillard.

Avids CEO Wellford Dillard: »Wir haben Content Core entwickelt, um die branchenweit bewährtesten Kreativtools mit intelligenten, KI-gestützten Workflows zu kombinieren, Silos aufzubrechen und Medienunternehmen eine nahtlose Zusammenarbeit sowie effizientere Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Content Core bietet nicht nur einen außerordentlich hohen ROI, sondern wurde auch entwickelt, um Avid-Kunden dabei zu unterstützen, ohne Unterbrechungen zu modernisieren und ohne unnötige Komplexität zu transformieren.«

Seit der Vorstellung auf der NAB 2025 wurde Content Core zur laut Avid »branchenweit ersten echten Cloud-native Produktionslösung entwickelt, die Asset-Identität, Ingest, Speicherung, Metadaten, Orchestrierung und Rechteinformationen in einer einzigen intelligenten Ebene vereint – und so die Fragmentierung zwischen Tools, Teams und Prozessen beseitigt.« Diese Kombination unterstützt die Arbeit in hybriden Umgebungen und beschleunigt die Postproduktion und verbessert Erfassung, Verwaltung und Wiederverwendung von Inhalten.

Content Core bringt Post- und Newsproduktion in einem hybriden Ökosystem zusammen, »ohne sie zu zwingen, bereits funktionierende Systeme komplett zu ersetzen – und ebnet den Weg in eine Zukunft, in der Content Core zur Intelligenzebene des gesamten Medienunternehmens wird«, so Chief Product Officer Kenna Hilburn.

Diesem Ansatz entsprechend arbeitet Content Core z.B. in der Postproduktion mit Media Composer, Pro Tools und Avid Nexis zusammen und bietet Teams die Arbeit in verteilten und skalierten Umgebungen ohne Verlust an Geschwindigkeit. KI-gestützte Medienerkennung, Protokollierung, Metadaten und Clip-Generierung sowie Verbesserungen der zentralen redaktionellen Arbeitsumgebung erweitern kollaborative Workflows. So werden eine zuverlässige Asset-Verfolgung über Formate und Standorte hinweg und die sofortige Neuverknüpfung zwischen Auflösungen und einer neuen Parallelverarbeitungs-Engine unterstützt, so dass Redakteure sich auf die kreative Arbeit konzentrieren können.

MediaCentral, iNEWS und Wolftech News haben neue Storytelling-Funktionen bekommen, um – Dank der Integration in Content Core – redaktionelle Planung, Story-Entwicklung und Veröffentlichung auf linearen und digitalen Plattformen durch vernetzte Workflows zu vereinheitlichen. Neue Stream I/O-Funktionen zum Erstellen von Ausschnitten beschleunigen die Produktion für Rundfunk, digitale und soziale und deren Wiederverwendung.

Avid wird desweiteren in Las Vegas neue KI-gestützte Media Composer Extensions mit Quickture, Flawless, Acclaim Audio und anderen Anbietern sowie Integrationen mit Fraunhofer und CuttingRoom zeigen.

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Avid Content Corehybride ProduktionKINABNAB2026
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