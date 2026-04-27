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Avid und Google Cloud bündeln Kräfte für KI-gestützte Post-Production

Gemini-Modelle und Vertex AI ziehen in Media Composer und Avid Content Core ein – und sollen Metadaten-Logging, B-Roll-Suche und Archivrecherche grundlegend verändern.
©Avid

Avid und Google Cloud kooperieren.

Avid und Google Cloud haben eine mehrjährige strategische Partnerschaft vereinbart. Kern der Zusammenarbeit: Googles Gemini-Modelle und Vertex AI werden direkt in Avid Media Composer sowie in die neue Cloud-Plattform Avid Content Core integriert.

In Media Composer ermöglicht die Gemini-Integration eine multimodale Erweiterung, die automatisiertes Metadaten-Logging, intelligente Verschlagwortung und die Generierung von B-Roll-Vorschlägen übernimmt. Per Natural-Language-Suche können Redakteure Inhalte über visuelle Merkmale, Dialoge oder emotionale Tonalität abfragen – was sie bislang sehr zeitaufwändige  manuelle Archivarbeit deutlich reduzieren soll.


Michael Krulik erklärt die Zusammenarbeit von Avid und Google.

Ergänzt wird das Ganze durch agentische KI-Workflows: Digitale Assistenten sollen komplexe Aufgaben wie Style-Matching oder Timeline-Befüllung autonom übernehmen und so Kreative entlasten.

 

 

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