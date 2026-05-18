Seagate erweitert Speicher-Portfolio für Creator und Profis



Seagate hat sein Consumer- und Prosumer-Portfolio um drei Speicherlösungen erweitert: die externe Desktop-Festplatte One Touch, die Gaming-orientierte FireCuda X Vault sowie die professionelle Multi-Bay-RAID-Lösung LaCie 8big Pro5.

Die One Touch richtet sich an Anwender, die unkompliziertes Backup ohne Cloud-Abhängigkeit suchen. Besonderes Merkmal: Ein einziges USB-C-Kabel übernimmt sowohl Datenübertragung als auch Stromversorgung – kein externes Netzteil nötig, verwendbar mit Mac und PC. Erhältlich in 8, 20 und 24 TB, der Einstiegspreis liegt bei 249,99 Euro.

Die FireCuda X Vault adressiert Gamer und ist optimiert für die Organisation großer Spielebibliotheken und archivierter Inhalte. Sie ergänzt internen NVMe-Speicher, bietet ebenfalls Bus-powered USB-C und kommt mit anpassbarer RGB-Beleuchtung sowie Xbox-Zertifizierung. Kapazitäten: 8 und 20 TB, ab 333,99 Euro.

Das Flaggschiff des Trios ist die LaCie 8big Pro5: eine Thunderbolt-5-RAID-Lösung für professionelle Produktionsteams, die mit Multi-Stream-4K/8K-Material und KI-gestützten Workflows arbeiten.

Mit bis zu 2.800 MB/s im RAID-0-Verbund und Kapazitäten bis 256 TB richtet sie sich klar an den Studioalltag – inklusive fünf Jahren Garantie. Einstieg bei 6.359,99 Euro.

Alle drei Produkte sind ab sofort im Seagate-Store und bei autorisierten Partnern erhältlich.