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Blackmagic Design: DaVinci Resolve 21 Public Beta 4 verfügbar

Das Update verfeinert KI-Werkzeuge, erweitert den Keyframe-Editor und verbessert die Kamera-Raw-Verarbeitung.

©Blackmagic DesignBlackmagic Design hat DaVinci Resolve 21 Public Beta 4 veröffentlicht. Die neue Version bringt gezielte Verbesserungen in mehreren Bereichen der Anwendung.

Auf der Photo-Seite verhält sich Resolve FX bei der Bearbeitung von Standbildern jetzt zuverlässiger: Overlays und On-Screen-Controls bleiben beim Skalieren oder Repositionieren korrekt ausgerichtet. Auch die Transparenzverarbeitung für Effekte auf Standbildern wurde verbessert, Effekt-Favoriten bleiben nun zwischen App-Starts erhalten, und das Warper-Tool funktioniert präziser.

Canon-Nutzer profitieren von einer korrekteren Highlight-Darstellung bei CR2- und CR3-Dateien: Helle Bildbereiche sehen beim Grading und Compositing natürlicher aus und erscheinen nicht länger dunkler als erwartet.

Im Edit- und Cut-Bereich unterstützt der Keyframe-Editor jetzt Fusion Motion Paths und andere Modifier. Animationskurven, Motion Paths und verknüpfte Parameter aus Fusion-Titeln, -Effekten und -Makros lassen sich damit direkt neben den Timeline-Keyframes anpassen – komplexe Animationen sind so schneller zu verfeinern.

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Im Edit- und Cut-Bereich unterstützt der Keyframe-Editor jetzt Fusion Motion Paths und andere Modifier.

Studio-Anwender erhalten ein überarbeitetes AI CineFocus, das realistischere Shallow-Depth-of-Field-Effekte erzeugt. Edge Shimmer, Stair Stepping und Halos wurden reduziert, was die Freisteller von Vordergrundmotiven sauberer macht. Die AI-Beauty-Tools wurden ebenfalls präzisiert: Das Blemish-Removal-Tool arbeitet gezielter im Gesichtsbereich, das Face-Refinement-Tool unterstützt jetzt Alpha-Layer-Workflows besser.

Neu hinzugekommen ist außerdem die native Farbräume-Unterstützung für Insta360-Kameras sowie eine verbesserte DNG-Dekodierung mit Color-Value- und Profile-Look-Table-Unterstützung.

DaVinci Resolve 21 Public Beta 4 steht kostenlos auf der Blackmagic-Design-Website zum Download bereit.

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