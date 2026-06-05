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DJI Mic Mini 2: Kompaktes Funk-Mikrofon

DJI hat mit dem Mic Mini 2 die zweite Generation seines kompakten Funkmikrofons vorgestellt – mit drei Klangvoreinstellungen, zweistufiger Geräuschunterdrückung und wechselbaren, farbigen Magnetabdeckungen.
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Ton in Ton.

Das DJI Mic Mini 2 wiegt rund 11 Gramm und überträgt 48-kHz-/24-Bit-Audio mit einer Reichweite von bis zu 400 Metern. Drei Klangvoreinstellungen (Regulär, Kräftig, Hell) ermöglichen eine schnelle Anpassung an verschiedene Aufnahmesituationen; eine zweistufige Geräuschunterdrückung deckt sowohl ruhige Innenräume als auch laute Außenumgebungen ab. Dual-Track-Aufnahmen lassen sich weiterhin über die DJI Mimo App steuern.

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All-in-One-Ladeschale.

Praktisch: Die überarbeitete All-in-One-Ladeschale fasst Sender, Empfänger und Zubehör in einem Gehäuse. Vollständig geladen verlängert sie die Betriebszeit auf bis zu 48 Stunden; nach nur fünf Minuten Laden sind rund eine Stunde Betrieb möglich. Sender und Empfänger selbst kommen auf 11,5 beziehungsweise 10,5 Stunden Laufzeit.

Das Mic Mini 2 lässt sich mit Kameras, Smartphones, Tablets und Computern betreiben. Über DJI Osmo Audio verbinden sich kompatible Geräte wie Osmo Pocket 3 oder Osmo Action 6 direkt mit bis zu zwei Sendern – ganz ohne separaten Empfänger.

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Es gibt unterschiedliche magnetische Frontabdeckungen.

Neu ist außerdem die Möglichkeit zur optischen Personalisierung: Magnetische Frontabdeckungen in Obsidianschwarz und Glanzweiß liegen bei, zusätzliche Farbvarianten der sogenannten »Time Series«– gestaltet von der Illustratorin Victo Ngai in vier Farbwelten von Rosa-Violett bis Schwarz-Gold – sind separat erhältlich.

Preise und Verfügbarkeit

Das DJI Mic Mini 2 ist ab sofort verfügbar. Das Set mit zwei Sendern, einem Empfänger und Ladeschale kostet 99 Euro; die Variante mit einem Sender und einem Mobil-Empfänger ist für 59 Euro erhältlich. Ein Modell mit interner Aufzeichnung und 4-Sender-Funktionalität, das DJI Mic Mini 2S, soll noch in diesem Sommer folgen.

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