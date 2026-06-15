Anzeige

©Aja
Equipment

Aja Kona IP25 jetzt mit Colorfront-Software kompatibel

ST-2110-Integration für Transkoder und On-Set Dailies vereinfacht Dailies-Workflows und Transcoding auf Windows.

Aja Video Systems hat die Unterstützung der Kona IP25 für Colorfront Transkoder und On-Set Dailies unter Windows bekanntgegeben. Die Integration ermöglicht es Produktions- und Post-Profis, die ST-2110-I/O-Karte von Aja gemeinsam mit Colorfront-Software zu nutzen und dabei den hohen Durchsatz von ST 2110 für lokale und remote Dailies, Transcoding sowie Streaming auszuschöpfen.

©AjaAja-Firmenchef Nick Rashby begründet den Schritt mit wachsenden Dateigrößen und der zunehmenden Verbreitung von High-Resolution- und High-Frame-Rate-Workflows: Immer mehr Kunden setzten auf ST 2110, um ihre Facilities zukunftssicher aufzustellen. Colorfront-entwickler Brandon Heaslip ergänzt, dass Aja bei I/O-Karten ohnehin die erste Empfehlung für Colorfront-Kunden sei – die technische Umsetzung beschränkte sich auf ein SDK-Update und kleinere Code-Anpassungen.

Colorfront Transkoder ist eine Mastering-, Processing- und Delivery-Lösung mit integriertem Referenz-Streaming; On-Set Dailies verwaltet Kamera-Originalmaterial vom Ingest bis zur Auslieferung. In Kombination mit der bidirektionalen, unkomprimierten Video-over-IP-Unterstützung der Kona IP25 entsteht damit eine leistungsstarke Plattform für ST-2110-Netzwerke.

Die Integration ist ohne zusätzliche Konfiguration nutzbar: Nach dem Einbau der Kona IP25 erkennen Transkoder und On-Set Dailies die Karte automatisch und geben Zugriff auf alle Einstellungen – von RGB bis YUV sowie 4:4:4 12-Bit und darüber hinaus.

Aja Video SystemsKona
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Video: IP25-R-Konverter von Aja IP-Workflows mit Aja Kona IP25 Marshall Kameras kompatibel mit Quicklink Aja präsentiert Kona X

Anzeige

Most Popular

©Sas Kaykha

Teltec: Entlassungen in Hamburg

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4

©Sas Kaykha

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

©Eurosport

Roland-Garros 2026 bei WBD: 10.000 Stunden Tennis auf allen Plattformen

©Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom vereinbart umfangreiche Lizenz-Pakete mit Medienpartnern zur WM 2026

©Broadcast Solutions

Broadcast Solutions liefert UHD-Ü-Wagenflotte an TRT

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4
Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved