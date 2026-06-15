Aja Kona IP25 jetzt mit Colorfront-Software kompatibel

Aja Video Systems hat die Unterstützung der Kona IP25 für Colorfront Transkoder und On-Set Dailies unter Windows bekanntgegeben. Die Integration ermöglicht es Produktions- und Post-Profis, die ST-2110-I/O-Karte von Aja gemeinsam mit Colorfront-Software zu nutzen und dabei den hohen Durchsatz von ST 2110 für lokale und remote Dailies, Transcoding sowie Streaming auszuschöpfen.

Aja-Firmenchef Nick Rashby begründet den Schritt mit wachsenden Dateigrößen und der zunehmenden Verbreitung von High-Resolution- und High-Frame-Rate-Workflows: Immer mehr Kunden setzten auf ST 2110, um ihre Facilities zukunftssicher aufzustellen. Colorfront-entwickler Brandon Heaslip ergänzt, dass Aja bei I/O-Karten ohnehin die erste Empfehlung für Colorfront-Kunden sei – die technische Umsetzung beschränkte sich auf ein SDK-Update und kleinere Code-Anpassungen.

Colorfront Transkoder ist eine Mastering-, Processing- und Delivery-Lösung mit integriertem Referenz-Streaming; On-Set Dailies verwaltet Kamera-Originalmaterial vom Ingest bis zur Auslieferung. In Kombination mit der bidirektionalen, unkomprimierten Video-over-IP-Unterstützung der Kona IP25 entsteht damit eine leistungsstarke Plattform für ST-2110-Netzwerke.

Die Integration ist ohne zusätzliche Konfiguration nutzbar: Nach dem Einbau der Kona IP25 erkennen Transkoder und On-Set Dailies die Karte automatisch und geben Zugriff auf alle Einstellungen – von RGB bis YUV sowie 4:4:4 12-Bit und darüber hinaus.