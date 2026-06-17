Proton LS: Lipstick-Kamera mit Global Shutter

Proton wird zur IBC die Lipstick-Kamera LS zeigen. Sie basiert auf einem 1/3-Zoll-Global-Shutter-Sensor und liefert 1080p-Aufnahmen mit 12-Bit-Dynamik sowie vollständiger HDR-Unterstützung – inklusive HLG, PQ und S-Log3. Der entscheidende Vorteil gegenüber Rolling-Shutter-Sensoren: Das gesamte Bild wird simultan ausgelesen, wodurch Wackler und Verzerrungen bei schnellen Bewegungen oder Vibrationen entfallen.

Das zylindrische Gehäuse misst gerade einmal 19 mm im Durchmesser und 58 mm in der Länge, wiegt inklusive Kabel rund 50 Gramm und ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Die Kamera arbeitet in einem Spannungsbereich von 4 V bis 22 V bei einer Leistungsaufnahme von lediglich 2,5 W – und lässt sich damit nahtlos in bestehende Broadcast-Workflows integrieren, ohne zusätzliche Strominfrastruktur zu erfordern. Verschiedene Linsenoptionen sollen unterschiedliche Sichtfelder je nach Einsatzszenario ermöglichen.

Bewährt im Rallye-Sport

Noch vor der offiziellen Markteinführung hat die Proton LS ihre ersten Tier-One-Einsätze absolviert: Bei zwei der bedeutendsten Rallye-Events des Jahres lieferte sie Bilder aus Kühlergrill- und Überrollkäfig-Perspektive – nah am Geschehen, mitten im Schlamm. Die beteiligten Produktionsteams lobten die Kamera für ihre Fähigkeit, das Publikum direkt ins Renngeschehen zu versetzen.

Der Anwendungsbereich ist nicht nur auf den Motorsport beschränk, betont Proton. Besonders hervorzuheben ist die geringe Wärmeentwicklung der Proton LS, die eine Montage oberhalb des Ohrs ermöglicht – etwa an Schiedsrichtern oder Athleten – und so störungsfreie POV-Shots liefert. Wie alle Proton-Kameras ist auch die LS für flexible Einsätze in unterschiedlichsten Kontexten konzipiert.

Wachsendes Produktportfolio

Die Proton LS ergänzt eine bereits breite Produktfamilie:

Die Proton Cam als kleinste Broadcast-Kamera am Markt, die Proton 4K für Ultra-HD, die Proton Zoom mit integriertem Varioobjektiv, die Proton Rain mit Wetterschutz, die Proton Flex und 4K Flex mit flexiblem Kabel zwischen Linsenkopf und Prozessoreinheit – zunehmend auch in filmischen 3D-Produktionen im Einsatz – sowie die Proton Pro mit 2/3-Zoll-Global-Shutter, Genlock, Audioeingang und C-Mount-Objektivanschluss.

»Die Proton LS ist die perfekte Ergänzung unseres wachsenden Line-ups«, sagt Marko Hopeken, CEO von Proton Camera Innovations. »Von Tennisnetz und Torpfosten bis zu Drohnenunterseiten und Helmvisieren sind Proton-Kameras längst ein fester Bestandteil der anspruchsvollsten Sportproduktionen weltweit. Die einzige Grenze ist die Kreativität der Produktionsteams.«