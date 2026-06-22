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Klotz AIS präsentiert preiswertes CAT5e Netzwerkkabel

Das Outdoor-Netzwerkkabel RC5HH High Flex eignet sich für zuverlässige Audio-, Licht- und Netzwerkanwendungen im Touring- und Eventbereich.
©Klotz AIS

Viele Hersteller empfehlen das Kabel.

Mit dem neuen RC5HH High Flex erweitert Klotz AIS sein Sortiment um ein professionelles und widerstandsfähiges CAT5e-Netzwerkkabel für den mobilen Einsatz. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen in der Veranstaltungstechnik, überzeugt das trommelbare Klotz RC5HH laut Hersteller selbst unter schwierigen Bedingungen durch hohe Flexibilität und zuverlässige Performance. Robuste Edelstahl-Steckverbinder der H-Serie nach IP65 inklusive Schutzkappen gewährleisten dabei einen sicheren Betrieb– auch in Live- oder Touring Umgebung.

Seine Praxistauglichkeit hat das RC5HH High Flex bereits in umfangreichen Tests namhafter Hersteller unter Beweis gestellt. So empfiehlt Yamaha UK das Kabel für Dante-Anwendungen bis 75 Meter, DigiGram für EtherSound-Netzwerke bis 75 Meter und Allen & Heath für iLive ACE- sowie dSnake-Systeme bis zu 120 Meter Leitungslänge.

Für maximale Langlebigkeit und Betriebssicherheit sorgt der hochwertige RJ45 Steckverbinder der H-Serie. Das robuste Edelstahlgehäuse schützt die Verbindung vor mechanischen Belastungen. In Kombination mit den Schutzkappen aus Silikonkautschuk oder im gesteckten Zustand mit kompatiblen Buchsen erreicht das System die Schutzklasse IP65 und ist damit optimal für den Einsatz in staubigen, feuchten oder anspruchsvollen Outdoor-Umgebungen geeignet.

©Klotz AIS

Das Kabel weist Schutzkappen aus Silikonkautschuk auf.

Der RJ45 Steckverbinder der H-Serie ist vollständig kompatibel mit gängigen RJ45 Chassis-Steckverbindern und ermöglicht eine problemlose Integration in bestehende Netzwerk- und Audiosysteme.

Das widerstandsfähige Klotz CAT5e Outdoor Netzwerk Kabel verfügt über einen langlebigen PUR-Außenmantel sowie einen S/UTP Aufbau mit AWG26 Litzenleitern. Dadurch bleibt das Kabel auch bei häufigem Auf- und Abrollen flexibel und belastbar. Ein transparenter Schrumpfschlauch ermöglicht zudem die individuelle Beschriftung für eine einfache Identifikation im täglichen Einsatz.

Mit dem RC5HH High Flex richtet sich Klotz AIS an professionelle Anwender, die auf zuverlässige Netzwerkverbindungen unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen angewiesen sind.

KabelKlotz AIS
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