NAB2017: Avid-Neuheiten im Überblick

Bereits zum vierten Mal richtet Avid im Vorfeld der NAB die Jahresversammlung der Avid Customer Association aus. Neben Optimierungen an allen Product Suites präsentierte Avid mehr Cloud-Funktionalität, Media Composer First, Innovationen bei End-to-End-4K/IP-Workflows und neue Partnerschaften im Avid Alliance-Partnerprogramm.

Beim Avid Connect Event, der im Vorfeld der NAB stattfindet, treffen sich Branchenführer aus aller Welt, um sich mit Avid über aktuelle Entwicklungen und Technologien auszutauschen. Den Auftakt zur Veranstaltung betreitet üblicherweise Avid-CEO Louis Hernandez Jr. – so auch in diesem Jahr. Vor rund 1.400 Gästen hielt der Firmenchef die Keynote und stellte zahlreiche Neuheiten vor.

MediaCentral-Plattform mit Cloud

Avid hat die MediaCentral-Plattform um Cloud-Funktionalitäten erweitert. Dank neuer cloudbasierter Anwendungen, Medienservices und Infrastrukturen on demand sollen Medienunternehmen von der Effizienz, Dynamik, Flexibilität und Skalierbarkeit profitieren, die die Cloud bietet. Für den weiteren Ausbau der Cloudtechnologie setzt Avid auf Microsoft als bevorzugten Partner für Public Clouds.

Services für die MediaCentral-Plattform

Avid Dialogue Search ist eine skalierbare Suchplattform, die Usern ermöglicht, Clips anhand von gesprochenen Wörtern oder Formulierungen in Archiven und Media-Asset- bzw. Production-Management-Systemen zu finden. Avid Illuminate ist ein Tool zur Qualitätskontrolle und dient der automatischen Überprüfung von Untertiteln, Videobeschreibungen und Sprachen.

Natives Dolby Atmos-Mixen in Pro Tools HD und S6

Mit der Integration von Dolby Atmos in Pro Tools können Audio Professionals jetzt noch einfacher Multichannel-Mixes erstellen für Filme, TV-Shows, Musik und Videospiele.

Schnellere Video-Workflows mit Avid Artist DNxIQ

Avid Artist DNxIQ ist eine neue, leistungsstarke Hardware-Schnittstelle, die umfangreichen Formatsupport von SD bis 4K bietet. So können Medienschaffende im Bereich Video schnell und einfach auf sich ändernde Anforderungen an Inhalte und deren Auslieferung reagieren sowie die wachsende Anzahl an Kanälen und Geräten effizient bedienen.

Kostenfreie Version des Avid Media Composer

Media Composer First ist eine neue Lösung mit zahlreichen professionellen Features, die jungen Kreativen, Studierenden und Berufsanfängern die Möglichkeit bietet, mit den Tools zu arbeiten, die auch etablierte Branchengrößen nutzen.

Verstärktes Engagement im Bildungsbereich

Das neue Avid Media Campus-Programm bietet flexible Lizenz- und Nutzungsoptionen und unterstützt so Bildungseinrichtungen dabei, junge Kreative und künftige Medienschaffende auf ihre berufliche Karriere in der Medien- und Unterhaltungsbranche vorzubereiten.

Neue kollaborative 4K/UHD-Workflows

Einen Blick auf die Server-Technologie der nächsten Generation werfend, zeigte Avid, welche End-to-End-4K/UHD-Workflows für die Welt der Live-Sportübertragungen und Nachrichtenproduktion bereitstehen.

Optimierungen an Avid Nexis

Die intelligente Speicherlösung bietet nicht nur größere Bandbreiten und erweiterte Skalierbarkeit, sondern unterstützt nun auch Avid Pro Tools.

Zusammenarbeit mit EVS

In der MediaCentral-Plattform können Nutzer jetzt nach EVS-Medien suchen und damit arbeiten.

Resümee

»Nach vier intensiven Jahren voller Engagement und harter Arbeit haben wir die Vision von Avid Everywhere nun Realität werden lassen«, sagt Louis Hernandez, Jr., Vorsitzender und CEO von Avid. »Jetzt konzentrieren wir uns darauf, das Innovationstempo zu erhöhen, um die drängendsten Herausforderungen unserer Kunden anzugehen. Dazu gehört auch, die Cloud für die Medienproduktion zu nutzen.«