NAB2017: Neues Wireless-Modell der Arri-Kamera Alexa — Alexa SXT W

Arri kündigt ein Upgrade für die Digitalkamera Alexa SXT an: Damit kann die Top-End-Kamera dieses Herstellers als Drahtlos-Kamera für Spielfilmproduktion genutzt werden.

Arri nutzt für die neue, eingebaute Wireless-Funktionalität bewährte Technologien des Wireless-Spezialisten Amimom und hat auf dieser Basis eine HD-Video-Funkstrecke mit niedriger Latenz sowie WLAN-Funktionalität in die neue Kameraversion Alexa SXT W integriert.

Durch die integrierte Videofunkstrecke kann das Rig einer Alexa SXT W kleiner und leichter ausfallen, als wenn man die Wireless-Funktionalität mit zusätzlichen, externen Geräten realisiert. Gleichzeitig können Probleme mit der Verkabelung an der Kamera vermieden werden. Der Aufbau der Kamera wird schneller, Produktionen werden beweglicher.

Basierend auf der populären Alexa SXT Plus, wird die SXT W die Modelle Alexa SXT Plus und Alexa SXT Studio ersetzen. Für Besitzer der Alexa SXT EV und Alexa SXT Plus soll es Upgrade-Optionen geben.

Alexa SXT W: Videofunke plus WLAN-Funktionalität an Bord

Über die Videofunkstrecke hinaus, eröffnet das integrierte WLAN eine Reihe von Optionen, vom Farb-Management am Set per Funk, bis hin zur drahtlosen Kamera-Kontrolle per Alexa Web Remote. Einige weitere WLAN-Optionen befinden sich laut Hersteller zur Zeit in Entwicklung.

»Unser Drahtlos-Video nutzt Technologie des Marktführers Amimon, mit speziellen Hardware- und Software-Modifikationen, um den stringenten Anforderungen von Arri an Leistung und Qualität zu entsprechen«, sagt Marc Shipman-Mueller, Product Manager Alexa. »Aber das ist noch nicht alles. Das Wireless Video System arbeitet harmonisch mit den anderen, auf Funk basierenden Möglichkeiten der Alexa SXT zusammen – dem WLAN und unserem eigenen proprietären Kamera- und Lens Control System. Das vermeidet zeitraubende Interferenzen zwischen Funk und Kamera.«

Mehr Wireless-Funktionalität auch für andere Arri-Kameras

Die Alexa SXT W kann auch als Teil des neuen Arri Wireless Video Systems (WVS) betrachtet werden, das auch einen eigenständigen Videosender für den Einsatz an anderen Kameras wie der Alexa Mini und einen eigenständigen Videoempfänger für die Signale beider Sender umfasst.

Das umfangreiche Zubehör umfasst Befestigungsklammern, Antennenverlängerungen, den Director’s Monitor Support (DMS-1) zum Einsatz als Handgerät und einen speziell adaptierten Monitor von Transvideo mit einem eingebauten Empfänger für die Arri-Sender.

Das System ist für die an professionellen Sets herrschende Welt konzipiert. Alle Komponenten sind deshalb feuchtigkeits- und staubgeschützt, aus robusten Materialien gefertigt und können innerhalb eines weiten Temperaturbereiches eingesetzt werden, so der Hersteller.

»Dieses signifikante Upgrade bekräftigt unser Commitment für die Alexa SXT als Kamera-Plattform«, sagt Stephan Schenk, Managing Director Arri Cine Technik und Leiter des Geschäftsbereiches Camera Systems bei Arri. »Schon von Anfang an haben wir verschiedenste Upgrades für die Alexa SXT geplant und ich freue mich, nun eine Kamera anzukündigen, die einen Drahtlos-Workflow am Set ermöglicht.«