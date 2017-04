NAB2017: Tata Cloud Plattform für Vice Media

Tata Communications soll für Vice Media eine leistungsstarke Cloud-basierte Plattform für die Verwaltung, Speicherung, Einspielung und Verbreitung globaler Medieninhalte bereitstellen. Ein Hochgeschwindigkeits-Netzwerk mit 10 GB/s und sichere Speicherlösungen in der Cloud sollen dabei die Produzenten und Redakteuren enger zusammen bringen.

Dadurch wird Vice Media laut Tata Communications in der Lage sein, Inhalte überall auf der Welt zu generieren und diese einer Vielzahl von Redakteuren in seinen Produktionszentren in New Work City, Los Angeles, Washington DC, Toronto und London zur Veröffentlichung und Verbreitung über die Kanäle von Vice Media schnell zur Verfügung zu stellen.

Die neue Plattform wird Vice Media ein vollständiges Set an Media-Lösungen bereitstellen. Die Plattform beinhaltet den Dienst Video Connect, der das Local Area Network von Vice Media ergänzen und dem Unternehmen ein Global Area Network für Videoeinspielung und IP-Konnektivität zur Verfügung stellt. Mit Geschwindigkeiten von bis zu zehn GB/s soll Video Connect laut Tata einen nahtlosen Transfer von Videodateien und Zusammenarbeit externer Vice Media-Teams in verschiedenen Regionen ermöglichen.

Vice Media bietet zahlreiche verschiedene Video- und OTT-Kanäle, darunter VICE News , VICE Sports , Noisey (Musik), Motherboard (Technology und Wissenschaft), Broadly (Fraueninteressen), i-D (Fashion) und Tonic (Gesundheit und Fitness). Die Inhalte der Kanäle reichen von Nachrichtenberichten über Live- und aufgezeichnete Veranstaltungen, bis hin zu Dokumentationen und verschiedensten anderen Video-Formaten.

»Wir müssen in der Lage sein, nahtlos und über alle Plattformen hinweg zu arbeiten, um eine globale Zielgruppe mit unseren Inhalten zu erreichen«, sagt Ariel Rubio, Vice President of IT bei Vice Media. »Mit Tata Communications erhalten wir eine LAN-Erfahrung in einer WAN-Umgebung, die durch das globale Netzwerk des Unternehmens gestützt wird.«

Das Media Ecosystem verfügt darüber hinaus über Izo Cloud Storage zur Bereitstellung einer sicheren und verlässlichen Private-Cloud-Speicherlösung für das Lesen und Schreiben von Speicherinhalten sowie die Archivierung von Daten-intensiven Videodateien. Bisher wurden einige dieser Dateien on-Premise gespeichert, was gerade die Teamarbeit zwischen verschiedenen Studios erschwert habe.

Alle Dateien von Vice Media, darunter Videos in HD-, 4K- und UHD-Formaten, würden in Zukunft in mehreren privaten Cloud-Standorten auf der ganzen Welt in Echtzeit repliziert, um so Backup und Disaster Recovery sicherzustellen, heißt es. Zusätzlich habe Tata Communications die bestehenden Tools von Vice Media zur Verwaltung von Medieninhalten sowie zur Datenbeschleunigung in die neue Plattform integriert und so eine Ende-zu-Ende-Lösung für rund 5.000 Mitarbeiter von Vice Media weltweit geschaffen.

»Die Bedürfnisse von Vice Media spiegeln einen Trend in der Medien- und Unterhaltungsbranche wider. Der Druck ist groß, eine verbesserte Zuschauererfahrung durch qualitativ hochwertigere Formate wie 4K und UHD zu bieten«, so Brian Morris, Vice President und General Manager, Global Media and Entertainment Services von Tata Communications. »In diesem hart umkämpften Umfeld, das durch digitale Technologien völlig verändert wird, ist eine Infrastruktur nötig, die vollständig in die Verwaltung, Speicherung, Einspielung und Verbreitung von Medieninhalten integriert ist. «