NAB2017: EditShare mit Flow und QC

EditShare will den QC-Spezialisten Quales übernehmen und dessen Produkte integrieren. Ebenfalls im Fokus: EFS-Speicherlösungen und das Asset Management Flow.

Flow

Editshare Flow ist ein Asset-Management-System, das bei Editshare Bestandteil der Storagelösungen ist. Flow bietet unter annderem umfassendes Indexing, Suche und Automationsmöglichkeiten. Das offene System lässt sich mit zahlreichen Drittanbieterprodukten zur Qualitätssicherung und Filetransfersystem verknüpfen. »Schlecht verwalteter Content beeinflusst das Betriebsergebnis«, erläutert Howard Twine, Direktor für Softwarestrategie bei EditShare. »Das Problem kann mit unserem Flow Produktionsasset-Management gelöst werden.«

AirFlow

Für Workflows mit getrennten Produktionsstätten beinhaltet Flow das web-basierte AirFlow beziehungsweise Flow Story. AirFlow gestattet es Mitarbeitern, die an unterschiedlichen Standorten arbeiten, nach Files zu suchen, Material zu loggen und Proxys zu editieren und abzuspielen. Nutzer können Proxys vom EditShare-System in der Zentrale hoch- oder herunterladen. FlowShare ermöglicht es dem Team, jederzeit und an jedem Ort Content zusammenzustellen, Voiceover zu produzieren und mit NLEs zum Finishing, der Verteilung oder dem Playout zu kooperieren.

Mit seinem Hybrid-Cloud-Workflow kombiniert EditShare In-House-Speicherung mit web-basierten Tools und bietet laut Hersteller so eine bequeme und sichere Alternative zur Cloud.

Quales-Übernahme

Zukünftig soll die Qualitätskontrolle von Quales Bestandteil des Systems sein. EditShare will den Anbieter von Quality-Conrol-Software übernehmen.

XStream EFS 200/300

EditShare zeigt weitere Speicherlösungen: XStream EFS 200 und XStream EFS 300 sind auf kleine bis mittlere Unternehmen ausgerichtete Zentralspeicherlösungen, die skalierbar sind. So können Kunden mit einen Single-Node-System einsteigen, das bereits das Flow Media Asset Management und Ark Media Archiv beinhaltet. Es handelt sich um ein RAID-6-System.

XStream EFS 200 ist eine Single-Node-Konfiguration mit 12 HDDs, die 24, 48, 64, 96 or 128 TB Rohspeicher in zwei Höheneinheiten bietet. XStream EFS 200 ist EFS Native Client-kompatibel. Das System wird mit fünf Flow PAM-Lizenzen und der Ark Archiving Application ausgeliefert.

XStream EFS 300 ist für Kunden, die mehr Speicher zu niedrigeren Kosten pro TB brauchen. Mit 16 Drives bietet das System 28, 56, 84, 112 oder 140 TB nutzbare Kapazität. XStream EFS 300 bietet jedoch nicht nur mehr Speicher, sondern auch zusätzliche Prozessor-Powerfür höhere Bandbreiten.